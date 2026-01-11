Receta clave para el verano: cómo hacer flan casero sin horno

Durante el verano también tenemos ganas de comer algo dulce y uno de los grandes clásicos es el flan casero. Lo mejor es que existe una receta clave para preparar este postre tradicional de manera más saludable y sin prender el horno. Cómo hacerlo.

Receta de cocina clave: cómo hacer flan casero sin horno este verano

La influencer Agustina Liporace (@kulinaria.recetas) compartió una receta para hacer flan casero de forma fácil, rápida, y lo mejor, sin horno. Se trata de una preparación perfecta para el verano, ya que podés disfrutar del riquísimo postre sin sumarle calor a tu casa

Ingredientes

400ml de leche

100g de queso crema light

4 huevos

Edulcorante

Esencia de vainilla

Preparación paso a paso

En un bowl mezclar los huevos, queso crema, esencia de vainilla, edulcorante.

Agregar la mitad de la leche y mixear para que se integre bien y no queden grumos.

Después sumar la otra parte de la leche y volver a procesar.

Rellenar los frascos de vidrio y llevar a una olla con una servilleta, poner por encima agua hirviendo hasta la mitad y dejar cocinar por 30 o 35 minutos a fuego bien bajo.

y Sacar y abrirlos en caliente para romper el vacío.

Esta receta es clave para el verano porque se hace rápido y sin horno

Consejo: se puede acompañar con dulce de leche, mermelada o crema. Siempre es clave comerlos cuando ya estén fríos.