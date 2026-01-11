EN VIVO
Receta clave para el verano: cómo hacer flan casero sin horno

Existe una forma de hacer flan casero rápido, sin prender el horno y más saludable. Aprendé el paso a paso.

11 de enero, 2026 | 19.19

Durante el verano también tenemos ganas de comer algo dulce y uno de los grandes clásicos es el flan casero. Lo mejor es que existe una receta clave para preparar este postre tradicional de manera más saludable y sin prender el horno. Cómo hacerlo. 

Receta de cocina clave: cómo hacer flan casero sin horno este verano

La influencer Agustina Liporace (@kulinaria.recetas) compartió una receta para hacer flan casero de forma fácil, rápida, y lo mejor, sin horno. Se trata de una preparación perfecta para el verano, ya que podés disfrutar del riquísimo postre sin sumarle calor a tu casa 

Ingredientes

  • 400ml de leche
  • 100g de queso crema light
  • 4 huevos
  • Edulcorante
  • Esencia de vainilla

Preparación paso a paso

  • En un bowl mezclar los huevos, queso crema, esencia de vainilla, edulcorante.
  • Agregar la mitad de la leche y mixear para que se integre bien y no queden grumos.
  • Después sumar la otra parte de la leche y volver a procesar.
  • Rellenar los frascos de vidrio y llevar a una olla con una servilleta, poner por encima agua hirviendo hasta la mitad y dejar cocinar por 30 o 35 minutos a fuego bien bajo. 
  • Sacar y abrirlos en caliente para romper el vacío. 

Esta receta es clave para el verano porque se hace rápido y sin horno

Consejo: se puede acompañar con dulce de leche, mermelada o crema. Siempre es clave comerlos cuando ya estén fríos.

