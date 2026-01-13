En 8 pasos: grisines saborizados y fáciles de Paulina Cocina

En 8 pasos: grisines saborizados fáciles de Paulina Cocina.

Paulina Cocina es una de las creadoras de contenido más famosas, y es que desde hace más de una década comparte recetas que ayudan hasta al menos experto a preparar deliciosos platos. Esta oportunidad no es la excepción, ya que compartió su receta en ocho pasos, sumamente fáciles, de grisines saborizados. "Los grisines saborizados son una gran oportunidad para jugar con los condimentos y darles un toque gourmet. Para quienes disfrutan de sabores intensos, una mezcla de orégano y ajo en polvo es un éxito asegurado; mientras que la opción con queso rallado y pimienta negra tiene ese toque salado y picantito que los hace irresistibles", expresó.

Receta de grisines saborizados de Paulina Cocina: en 8 pasos

En tan solo ocho pasos se pueden preparar los mejores grisines saborizados que se hayan probado. "En Argentina, los grisines caseros se convirtieron en un clásico infaltable en cualquier mesa. Están en los restaurantes junto a la panera, en las picadas con fiambres y quesos, y hasta en las meriendas con un buen café con leche o mate. Y, por supuesto, no faltan las versiones más gourmet de esta opción saborizada para los que buscan algo diferente", compartió en su recetario web Paulina Cocina junto a su receta de este clásico:

Ingredientes (rinde 25 grisines)

250g de harina 000

5g de sal

5g de azúcar

10g de levadura seca

125 ml de agua tibia

30 ml de aceite de oliva

Especias y condimentos a gusto (orégano, ajo en polvo, romero, queso rallado, sésamo, pimentón, etc.)

Preparación