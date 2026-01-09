Escabeche de pollo de Paulina Cocina en 4 pasos y fácil de hacer.

No importa cuán elevada esté la temperatura, siempre es un buen momento para comer escabeche de pollo. Paulina Cocina es conciente de eso, por lo que compartió su receta de este plato tan fácil como rico. En solo cuatro pasos, se puede lograr un escabeche de pollo ideal para conquistar el paladar de quien sea que se siente en la mesa. "Esta receta de pollo al escabeche es facilísima de hacer y súper económica", comentó a través de su recetario online la creadora de contenido.

Receta de escabeche de pollo en cuatro pasos

Paulina Cocina compartió a través de su recetario web una receta de escabeche de pollo en tan solo cuatro pasos. "Ideal para comerlo como entrada, la ponés arriba de un pan o una tostada y uff señores, ¡que delicia! También podés comerlo como plato principal, obvio. Acompañándolo con una buena ensalada de papas o de lechuga ya tenés un plato liviano y delicioso", expresó la creadora de contenido. A continuación te compartimos la receta completa, con sus ingredientes y pasos.

Paulina Cocina compartió su receta de escabeche de pollo.

Ingredientes

2 kilos de pollo

1 cabeza de ajo

2 cebollas medianas

1 pimiento morrón

3 zanahorias

1 taza de vino blanco

1 taza de vinagre

2 tazas de agua

1/2 taza de aceite

Condimentos: 2 cdas de pimienta en grano, 2 hojas de laurel, una ramita de romero, tomillo.

Preparación

Cortar la cebolla en trozos medianos, las zanahorias en rodajas y el pimiento morrón en tiras. Pelar los ajos. Dorar el pollo trozado en piezas en una olla con aceite. Agregar las verduras y cocinar hasta que las cebollas estén transparentes. Agregar el vino. Una vez que no tenga olor a alcohol agregar el agua, el vinagre y los condimentos. Cocinar hasta que esté tierno (aproximadamente 45 minutos) y retirar del fuego. Agregar el aceite. Una vez que la preparación se enfríe colocar en un recipiente, tapar y dejar que repose en la heladera por lo menos de un día para el otro para que los sabores se acentúen.

Por último, Paulina Cocina aclaró a los seguidores de su recetario: "Podés seguir esta receta usando un pollo entero o pollo trozado, usando solo las pechugas o la patamuslo. A tener en cuenta: la patamuslo tarda un poco más en cocinarse, pero, es más sabrosa que la pechuga. Bueno no sé amigos, esa es mi percepción. No sé a ustedes qué les gusta más".