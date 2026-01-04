La torta de coco y manzanas ralladas de Paulina Cocina se volvió una receta salvadora para esos momentos en los que aparece el antojo de algo rico para acompañar el mate, especialmente en una tarde de domingo. Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, esta preparación combina la humedad natural de la manzana con el sabor y la textura del coco, logrando una torta suave, aromática y muy tentadora, ideal para compartir sin demasiada planificación previa.
Uno de los grandes atractivos de este tipo de recetas es su practicidad: no requiere técnicas complejas ni largos tiempos de elaboración, lo que la convierte en una opción perfecta para cocinar de manera espontánea. Además, el uso de manzanas ralladas aporta jugosidad y hace que la torta se mantenga fresca por más tiempo, algo clave cuando se busca un resultado casero y rendidor para varias rondas de mate.
En la cultura del mate, una buena torta o budín cumple un rol fundamental: acompaña y transforma una simple pausa en un ritual especial. Preparaciones como esta torta de coco y manzana invitan a disfrutar de lo casero, a frenar un poco el ritmo del día y a compartir una merienda reconfortante.
Receta de torta de coco y manzanas de Paulina Cocina
Ingredientes
-
1 manzana (pelada y rallada)
-
3 huevos
-
1 cdita. edulcorante
-
Ralladura de lima o limón
-
1 cdita. esencia de vainilla
-
1 cdita. polvo de hornear
-
125g coco rallado
-
1 chorrito de leche
-
Almendras
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o forrar un molde chico.
-
En un bowl, batir ligeramente los huevos con el edulcorante hasta integrarlos bien.
-
Agregar la ralladura de lima o limón y la esencia de vainilla, mezclando para perfumar la preparación.
-
Incorporar la manzana rallada y mezclar suavemente.
-
Añadir el coco rallado y el polvo de hornear, integrando bien todos los ingredientes.
-
Agregar un chorrito de leche, solo lo necesario para lograr una mezcla húmeda y fácil de volcar, pero no líquida.
-
Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie.
-
Distribuir las almendras por encima, presionando apenas para que se adhieran.
-
Llevar al horno durante 30–35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al pinchar con un palillo salga limpio.
-
Dejar entibiar antes de desmoldar y servir.