La tarta de coco es perfecta para acompañar los mates de domingo.

La torta de coco y manzanas ralladas de Paulina Cocina se volvió una receta salvadora para esos momentos en los que aparece el antojo de algo rico para acompañar el mate, especialmente en una tarde de domingo. Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, esta preparación combina la humedad natural de la manzana con el sabor y la textura del coco, logrando una torta suave, aromática y muy tentadora, ideal para compartir sin demasiada planificación previa.

Uno de los grandes atractivos de este tipo de recetas es su practicidad: no requiere técnicas complejas ni largos tiempos de elaboración, lo que la convierte en una opción perfecta para cocinar de manera espontánea. Además, el uso de manzanas ralladas aporta jugosidad y hace que la torta se mantenga fresca por más tiempo, algo clave cuando se busca un resultado casero y rendidor para varias rondas de mate.

En la cultura del mate, una buena torta o budín cumple un rol fundamental: acompaña y transforma una simple pausa en un ritual especial. Preparaciones como esta torta de coco y manzana invitan a disfrutar de lo casero, a frenar un poco el ritmo del día y a compartir una merienda reconfortante.

Receta de torta de coco y manzanas de Paulina Cocina

Ingredientes

1 manzana (pelada y rallada)

3 huevos

1 cdita. edulcorante

Ralladura de lima o limón

1 cdita. esencia de vainilla

1 cdita. polvo de hornear

125g coco rallado

1 chorrito de leche

Almendras

Cuadraditos de coco.

Paso a paso