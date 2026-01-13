EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de sandwiches de miga caseros: todos los trucos para que queden perfectos

Esta comida es una variante perfecta para los días de calor, a pesar de que se comen en cualquier estación. La preparación de los sandwiches de miga es súper fácil y a la vez divertida, ya que se pueden hacer de muchos gustos distintos.

13 de enero, 2026 | 16.01

Los sándwiches de miga son una opción ideal para preparar en casa durante el verano, ya que se disfrutan fríos, son livianos y se adaptan perfectamente a los días de calor. Además, permiten jugar con una gran variedad de sabores, desde los clásicos de jamón y queso hasta combinaciones más frescas como pollo, atún, huevo, tomate, lechuga o palta. Esta versatilidad los convierte en una comida práctica, rendidora y muy apreciada en reuniones familiares.

Prepararlos en casa también tiene el atractivo de poder elegir ingredientes de calidad y adaptar los rellenos a todos los gustos. Se pueden hacer versiones más tradicionales o sumar opciones vegetarianas, integrales o con ingredientes más livianos, ideales para el verano. Además, al hacerlos de forma casera, se controla mejor la cantidad de mayonesa y condimentos, logrando un resultado equilibrado y sabroso sin excesos.

Más allá de lo gastronómico, hacer sándwiches de miga puede convertirse en un plan relajado para pasar la tarde, desconectando un rato de lo virtual. Armar las capas de pan, untar, combinar rellenos y cortar prolijamente invita a bajar el ritmo y disfrutar del proceso. Es una actividad simple, casi artesanal, que se puede compartir con otros y que combina cocina, creatividad y disfrute.

Sándwiches de miga de jamón y queso

Ingredientes

  • Pan de miga blanco

  • Jamón cocido

  • Queso de máquina o cuartirolo

  • Manteca pomada o mayonesa

Preparación

  • Untar una cara del pan con manteca o mayonesa.

  • Colocar una capa pareja de jamón y otra de queso.

  • Cubrir con otra feta de pan, presionando suavemente.

  • Retirar los bordes y cortar en triángulos o rectángulos.

Sandwiches de miga de jamón y queso.

Sándwiches de miga caprese

Ingredientes

  • Pan de miga

  • Queso mozzarella en fetas finas

  • Tomate en rodajas finas

  • Hojas de albahaca

  • Aceite de oliva

  • Sal

Preparación

  • Untar el pan con un hilo de aceite de oliva.

  • Colocar el queso, el tomate y las hojas de albahaca.

  • Salar apenas.

  • Tapar con otra feta de pan y cortar.

Sandwiches de miga de capresse.

Sándwiches de miga de pollo y huevo

Ingredientes

  • Pan de miga

  • Pechuga de pollo cocida y desmenuzada

  • Huevos duros picados

  • Mayonesa

  • Sal y pimienta

  • Perejil o ciboulette picado

Sandwiches de miga de huevo.

Preparación

  • Mezclar el pollo con el huevo, la mayonesa, sal, pimienta y perejil.

  • Untar el pan con una capa fina de mayonesa.

  • Distribuir el relleno de manera pareja.

  • Tapar con otra feta de pan y cortar en porciones.

