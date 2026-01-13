Los sandwiches de miga son una opción perfecta para hacer en verano.

Los sándwiches de miga son una opción ideal para preparar en casa durante el verano, ya que se disfrutan fríos, son livianos y se adaptan perfectamente a los días de calor. Además, permiten jugar con una gran variedad de sabores, desde los clásicos de jamón y queso hasta combinaciones más frescas como pollo, atún, huevo, tomate, lechuga o palta. Esta versatilidad los convierte en una comida práctica, rendidora y muy apreciada en reuniones familiares.

Prepararlos en casa también tiene el atractivo de poder elegir ingredientes de calidad y adaptar los rellenos a todos los gustos. Se pueden hacer versiones más tradicionales o sumar opciones vegetarianas, integrales o con ingredientes más livianos, ideales para el verano. Además, al hacerlos de forma casera, se controla mejor la cantidad de mayonesa y condimentos, logrando un resultado equilibrado y sabroso sin excesos.

Más allá de lo gastronómico, hacer sándwiches de miga puede convertirse en un plan relajado para pasar la tarde, desconectando un rato de lo virtual. Armar las capas de pan, untar, combinar rellenos y cortar prolijamente invita a bajar el ritmo y disfrutar del proceso. Es una actividad simple, casi artesanal, que se puede compartir con otros y que combina cocina, creatividad y disfrute.

Sándwiches de miga de jamón y queso

Ingredientes

Pan de miga blanco

Jamón cocido

Queso de máquina o cuartirolo

Manteca pomada o mayonesa

Preparación

Untar una cara del pan con manteca o mayonesa.

Colocar una capa pareja de jamón y otra de queso.

Cubrir con otra feta de pan, presionando suavemente.

Retirar los bordes y cortar en triángulos o rectángulos.

Sandwiches de miga de jamón y queso.

Sándwiches de miga caprese

Ingredientes

Pan de miga

Queso mozzarella en fetas finas

Tomate en rodajas finas

Hojas de albahaca

Aceite de oliva

Sal

Preparación

Untar el pan con un hilo de aceite de oliva.

Colocar el queso, el tomate y las hojas de albahaca.

Salar apenas.

Tapar con otra feta de pan y cortar.

Sandwiches de miga de capresse.

Sándwiches de miga de pollo y huevo

Ingredientes

Pan de miga

Pechuga de pollo cocida y desmenuzada

Huevos duros picados

Mayonesa

Sal y pimienta

Perejil o ciboulette picado

Sandwiches de miga de huevo.

Preparación