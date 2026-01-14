Se hacen en minutos: receta de cuadraditos de yogur y arándanos, sin azúcar, húmedos y deliciosos.

Existe una receta para hacer cuadraditos de yogur y arándanos sin azúcar, deliciosos, saludables y bien húmedos. Si estás buscando recetas de meriendas fáciles para hacer en casa y que sean más saludables que los productos ultraprocesados, esta te va a encantar.

Podés hacerla con la harina que quieras, ya sea la tradicional, de avena o alguna sin TACC libre de gluten. Al mezclarse con el yogur, queda una textura muy suave y húmeda. El arándano le da un toque tan dulce que ni siquiera vas a notar que no tienen azúcar. De todas formas, podés usar el endulzante de tu preferencia.

Sofía Pouchulu, la creadora de la receta, usó un molde de 20x20 cm, pero podés usar una budinera común. Con respecto al yogur, lo ideal es que uses uno de sabor natural sin azúcar, para que sea más saludable.

Receta de cuadraditos de yogur y arándanos

Ingredientes

200 harina de avena o la harina que elijas.

160 g de arándanos.

2 huevos.

Edulcorante en polvo (10 sobrecitos o 2 cucharadas del líquido).

1 cucharadita de extracto de vainilla.

210 g de yogur natural sin endulzar (reemplazable por 150 ml de leche.

50 ml de aceite neutro (usé de coco pero podés usar de oliva o girasol).

1 cucharadita de polvo de hornear o 10 g.

1 pizca de sal.

Preparación