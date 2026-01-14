Existe una receta para hacer cuadraditos de yogur y arándanos sin azúcar, deliciosos, saludables y bien húmedos. Si estás buscando recetas de meriendas fáciles para hacer en casa y que sean más saludables que los productos ultraprocesados, esta te va a encantar.
Podés hacerla con la harina que quieras, ya sea la tradicional, de avena o alguna sin TACC libre de gluten. Al mezclarse con el yogur, queda una textura muy suave y húmeda. El arándano le da un toque tan dulce que ni siquiera vas a notar que no tienen azúcar. De todas formas, podés usar el endulzante de tu preferencia.
Sofía Pouchulu, la creadora de la receta, usó un molde de 20x20 cm, pero podés usar una budinera común. Con respecto al yogur, lo ideal es que uses uno de sabor natural sin azúcar, para que sea más saludable.
Receta de cuadraditos de yogur y arándanos
Ingredientes
-
200 harina de avena o la harina que elijas.
-
160 g de arándanos.
-
2 huevos.
-
Edulcorante en polvo (10 sobrecitos o 2 cucharadas del líquido).
-
1 cucharadita de extracto de vainilla.
-
210 g de yogur natural sin endulzar (reemplazable por 150 ml de leche.
-
50 ml de aceite neutro (usé de coco pero podés usar de oliva o girasol).
-
1 cucharadita de polvo de hornear o 10 g.
-
1 pizca de sal.
Preparación
-
Precalentar el horno a 180°/ 200°C.
-
Preparar el molde o uno para budín de 21 cm con aceite / rocío vegetal y enharinar o podés utilizar papel manteca.
-
Tamizar en un bowl todos los ingredientes secos.
-
Agregar a los secos los arándanos. Mezclar los secos con los arándanos hasta que queden todos cubiertos de harina (esto evita que se queden en el fondo de la mezcla).
-
En otro bowl colocar los huevos el endulzante que elegiste, el extracto de vainilla, el aceite y el yogur. Mezclar hasta unir todos los ingredientes.
-
Agregar a la mezcla de secos, poco a poco, la mezcla de los líquidos. Mezclar con movimientos envolventes, muy bien, hasta obtener una mezcla homogénea.
-
Colocar la mezcla en el molde y cocinar en el horno por unos 35 min o hasta introducir un palillo y que salga seco.
-
Dejar enfriar unos 20 minutos.
-
¡Listo!