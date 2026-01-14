La namura se destaca por su textura increíblemente húmeda y su sabor intenso.

¿Te gustan los postres con textura húmeda y un sabor intenso? Entonces, la Namura tiene que ser tu próxima preparación. Este dulce árabe, hecho a base de sémola de trigo, es una verdadera joya de la repostería tradicional. Su receta es accesible y logra un resultado espectacular con pocos ingredientes. Perfecto para sorprender en cualquier ocasión, ya sea un cumpleaños o una cena familiar.

¿Qué es exactamente la Namura y por qué gusta tanto?

La Namura es un postre clásico de Medio Oriente, reconocido por su profundidad aromática y su textura única. La base es una masa horneada de sémola, que queda increíblemente suave. Luego, se impregna con un almíbar perfumado con agua de azahar, lo que le otorga esa jugosidad característica. El contraste final lo ponen las almendras, que aportan un crocante delicioso.

Ingredientes para la Namura: solo necesitás 7

Una de las grandes ventajas de esta receta es su lista corta de ingredientes, fáciles de conseguir en cualquier almacén.

Para la masa, vas a necesitar: tres tazas de sémola de trigo , una taza de harina común , una taza de aceite de maíz o girasol , y dos tazas de azúcar . El toque aromático clave lo da una taza de agua de azahar, que podés encontrar en dietéticas o tiendas especializadas. Por último, sumás una taza de leche .

, una taza de , una taza de , y dos tazas de . El toque aromático clave lo da una taza de que podés encontrar en dietéticas o tiendas especializadas. Por último, sumás una taza de . Para el almíbar, precisás azúcar, agua, más agua de azahar y jugo de limón.

Preparación paso a paso: cómo lograr la masa perfecta de sémola

Primero, en un bol grande, mezclá la sémola con la harina. Luego, incorporá el aceite, el azúcar, el agua de azahar y la leche. Remové con energía hasta que todos los ingredientes se integren y formes una preparación homogénea. Precalentá el horno a 180 grados. Volcá esta mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado, distribuyéndola de forma pareja para que se cocine uniformemente.

Llevá el molde al horno y dejá cocinar por aproximadamente 10 minutos. Pasado ese tiempo, la superficie comenzará a tomar consistencia. Acá viene un paso crucial: retirá el molde por un momento. Disponé con cuidado las almendras peladas sobre toda la superficie de la masa. Luego, volvé a meter la preparación en el horno, pero ahora a temperatura más baja. La idea es que se cocine completamente, dorándose por arriba y por abajo, mientras las almendras se integran y tuestan levemente.

Solo necesitás siete ingredientes básicos para preparar este postre árabe en casa.

Cómo preparar el almíbar aromático que define a este postre árabe

Mientras la Namura se hornea, es el momento ideal de hacer el almíbar. En una cacerola, colocá dos tazas de azúcar con dos tazas de agua. Añadí un buen chorrito de agua de azahar para perfumar. Llevá a fuego medio y dejá cocinar por unos 15 minutos, sin revolver demasiado, hasta que espese ligeramente. Justo al retirar del fuego, agregá unas gotas de jugo de limón. Este pequeño truco es esencial para evitar que el almíbar se cristalice y quede perfecto.

Una vez que la base de sémola esté bien dorada y firme al tacto en los bordes, retirala del horno. Con un cuchillo, cortala en porciones cuadradas o en rombos, según tu preferencia. Inmediatamente, bañá toda la superficie con el almíbar caliente. Vas a ver cómo lo absorbe de manera increíble.

Es fundamental que dejes reposar el postre hasta que el almíbar sea completamente absorbido. Este proceso es el que le da esa textura húmeda, melosa y deliciosa que hace única a la Namura.