Cheesecake sin horno: la receta en pocos pasos y que no falla.

El cheesecake es de esos clásicos que tienen que estar presentes en cualquier recetario. Aún los más principiantes pueden realizar la versión de esta torta sin horno. Y es que son pocos los ingredientes, fáciles de conseguir y la preparación no lleva más que unos simples pasos y poco tiempo. A continuación la receta de cheesecake sin horno.

Receta de cheesecake sin horno: fácil y rápida

En las tardes de verano prender el horno no es una opción, por lo que el cheesecake sin horno es ideal si hay que festejar un cumpleaños o simplemente se quiere disfrutar de una rica torta. A continuación dejamos la receta, con ingredientes, tips y paso a paso:

El cheesecake tiene su versión sin horno.

Ingredientes

Para la base:

200 g de galletitas dulces (tipo vainilla o María).

100 g de manteca derretida.

Para el relleno:

300 g de queso crema.

200 ml de crema de leche.

100 g de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

7 g de gelatina sin sabor.

50 ml de agua.

Para la cobertura (opcional):

Mermelada de frutos rojos, frutilla o arándanos.

Preparación

Triturar las galletitas hasta que queden bien molidas y mezclarlas con la manteca derretida. Colocar la mezcla en la base de un molde desmontable, presionando bien. Llevar a la heladera por 15 minutos. Hidratar la gelatina sin sabor con el agua y disolverla a baño María o en microondas (sin que hierva). Batir el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una crema suave. Aparte, batir la crema de leche hasta que esté semi montada e incorporarla con movimientos envolventes a la mezcla de queso. Sumar la gelatina disuelta y mezclar bien. Volcar la preparación sobre la base y llevar a la heladera por al menos 4 horas (mejor de un día para el otro). Antes de servir, agregar la mermelada por encima.

Para que el cheesecake sin horno quede firme y con buena textura, es fundamental respetar el tiempo de frío en la heladera. Aunque pueda parecer listo antes, dejarlo reposar al menos cuatro horas, o idealmente toda la noche, permite que la gelatina actúe correctamente y que el relleno adquiera consistencia. Asimismo, usar queso crema tipo firme y crema de leche bien fría también ayuda a lograr un resultado más cremoso y estable. Otro punto que es clave es prestar atención a la base de galletitas. Hay que presionarla bien contra el molde para evitar que se desarme al cortar.