Torta amor: cómo hacer la receta icónica receta chilena, según Paulina Cocina

La torta amor es uno de los icónicos postres de Chile y es una gran opción para la merienda, especialmente para los amantes de lo dulce. Si bien es una preparación elaborada, se puede hacer en casa con ingredientes fáciles de conseguir y es riquísima.

Receta de la torta amor:

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió su receta para hacer la clásica torta amor chilena, que combina la crema pastelera y el dulce de leche en una verdadera combinación explosiva. Descubrí la forma correcta para hacerla en casa y que quede deliciosa.

Ingredientes (para 12 porciones)

2 tazas de harina de trigo

1.5 tazas de azúcar

1 taza de leche

1 taza de manteca a temperatura ambiente

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de sal

1 taza de crema pastelera

1 taza de dulce de leche

2 tazas de merengue italiano

200 gramos de frutillas

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180°C En un bol grande, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema Agregar los huevos uno por uno y luego sumar la esencia de vainilla y mezclar bien En otro bol, tamizar juntos la harina, el polvo de hornear y la sal. Incorporar a la mezcla de la manteca y el azúcar, alternando con la leche hasta obtener una masa homogénea. Dividir la masa entre dos moldes para torta enharinados y hornearlos entre 25 a 30 minutos. La clave está en revisar a los 20 minutos y, dejarlo seguir hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Dejar enfriar en los moldes 10 minutos y luego desmoldar para enfriar completamente en una rejilla. Colocar uno de los bizcochos en un plato, extender una capa generosa de crema pastelera, otra de frutillas y cubrir con una capa con dulce de leche. Colocar el segundo bizcocho encima. Para finalizar, tenés que cubrir la torta con el merengue italiano y crear picos con una espátula.

La torta amor es un clásico chileno que, si bien lleva tiempo, es muy rico

¿Cómo se prepara la crema pastelera casera?

La crema pastelera para la receta también se puede preparar en casa de manera muy fácil.

Ingredientes

8 yemas

40 g de Maicena Gourmet

100 g azúcar

500 ml leche entera, descremada, deslactosada o vegetal

1 cdta de Esencia de Vainilla

La crema pastelera también se puede preparar de manera muy simple

Preparación