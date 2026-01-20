La torta de maracuyá se destaca como una de las opciones más refrescantes y tentadoras dentro del mundo de la pastelería, especialmente cuando llegan los días de calor. Su sabor tropical, con ese equilibrio justo entre lo ácido y lo dulce, la convierte en un postre liviano y agradable, ideal para cerrar una comida o acompañar una merienda sin resultar empalagosa. Además, su aroma y color aportan un toque veraniego que invita a disfrutarla bien fría.
Uno de los grandes atractivos de la torta de maracuyá es lo fácil que resulta prepararla; no suele requerir técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, y muchas de sus versiones se resuelven en pocos pasos. Ya sea con una base de galletitas, un relleno cremoso y una cobertura simple, es una receta práctica que incluso quienes no tienen mucha experiencia en la cocina pueden animarse a hacer con buenos resultados.
Por su frescura y textura suave, esta torta es una excelente opción para el verano, cuando se buscan postres más livianos y agradables al paladar. Se disfruta mejor bien fría, lo que la vuelve perfecta para reuniones, cumpleaños o encuentros informales, ya que se puede preparar con anticipación y servir directamente desde la heladera.
Receta de torta de maracuyá
Ingredientes para el bizcochuelo
-
3 huevos
-
150 g de azúcar
-
120 ml de aceite neutro
-
120 ml de pulpa de maracuyá
-
200 g de harina 0000
-
1 cucharada de polvo de hornear
-
Ralladura de limón o naranja
Para la crema de maracuyá
-
200 ml de crema de leche
-
200 g de queso crema
-
150 g de pulpa de maracuyá
-
80 g de azúcar
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
Para la cobertura (opcional)
-
100 g de pulpa de maracuyá
-
2 cucharadas de azúcar
Paso a paso para el bizcochuelo
-
Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.
-
Agregar el aceite en forma de hilo y luego la pulpa de maracuyá.
-
Incorporar la ralladura.
-
Tamizar la harina con el polvo de hornear e integrarla con movimientos suaves.
-
Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
-
Llevar a horno precalentado a 170 °C por 35 a 40 minutos o hasta que al pinchar salga seco.
-
Dejar enfriar y, si se desea, cortar el bizcochuelo en dos capas.
Crema de maracuyá
-
Batir la crema de leche hasta punto chantilly suave.
-
En otro bol mezclar el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta lograr una crema lisa.
-
Agregar la pulpa de maracuyá y mezclar bien.
-
Incorporar la crema batida con movimientos envolventes.
Armado
-
Colocar una capa de bizcochuelo y cubrir con parte de la crema.
-
Tapar con la otra capa de bizcochuelo y cubrir toda la torta con la crema restante.
Cobertura
-
Colocar la pulpa de maracuyá con el azúcar en una ollita.
-
Cocinar a fuego bajo unos minutos hasta que espese levemente.
-
Dejar entibiar y volcar sobre la torta.