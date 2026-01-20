La torta de maracuyá es una opción ideal para el verano.

La torta de maracuyá se destaca como una de las opciones más refrescantes y tentadoras dentro del mundo de la pastelería, especialmente cuando llegan los días de calor. Su sabor tropical, con ese equilibrio justo entre lo ácido y lo dulce, la convierte en un postre liviano y agradable, ideal para cerrar una comida o acompañar una merienda sin resultar empalagosa. Además, su aroma y color aportan un toque veraniego que invita a disfrutarla bien fría.

Uno de los grandes atractivos de la torta de maracuyá es lo fácil que resulta prepararla; no suele requerir técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, y muchas de sus versiones se resuelven en pocos pasos. Ya sea con una base de galletitas, un relleno cremoso y una cobertura simple, es una receta práctica que incluso quienes no tienen mucha experiencia en la cocina pueden animarse a hacer con buenos resultados.

Por su frescura y textura suave, esta torta es una excelente opción para el verano, cuando se buscan postres más livianos y agradables al paladar. Se disfruta mejor bien fría, lo que la vuelve perfecta para reuniones, cumpleaños o encuentros informales, ya que se puede preparar con anticipación y servir directamente desde la heladera.

Receta de torta de maracuyá

Ingredientes para el bizcochuelo

3 huevos

150 g de azúcar

120 ml de aceite neutro

120 ml de pulpa de maracuyá

200 g de harina 0000

1 cucharada de polvo de hornear

Ralladura de limón o naranja

Para la crema de maracuyá

200 ml de crema de leche

200 g de queso crema

150 g de pulpa de maracuyá

80 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la cobertura (opcional)

100 g de pulpa de maracuyá

2 cucharadas de azúcar

Torta de maracuyá.

Paso a paso para el bizcochuelo

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.

Agregar el aceite en forma de hilo y luego la pulpa de maracuyá.

Incorporar la ralladura.

Tamizar la harina con el polvo de hornear e integrarla con movimientos suaves.

Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

Llevar a horno precalentado a 170 °C por 35 a 40 minutos o hasta que al pinchar salga seco.

Dejar enfriar y, si se desea, cortar el bizcochuelo en dos capas.

Crema de maracuyá

Batir la crema de leche hasta punto chantilly suave.

En otro bol mezclar el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta lograr una crema lisa.

Agregar la pulpa de maracuyá y mezclar bien.

Incorporar la crema batida con movimientos envolventes.

Armado

Colocar una capa de bizcochuelo y cubrir con parte de la crema.

Tapar con la otra capa de bizcochuelo y cubrir toda la torta con la crema restante.

Cobertura