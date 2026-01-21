Rogelio Frigerio denunció espionaje en la gobernación de Entre Ríos: "Encontramos tres dispositivos"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció el hallazgo de "dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales" dentro de la casa de Gobierno. El mandatario informó que ya hizo la denuncia y que se abrieron investigaciones hacia adentro del gobierno provincial.

El gobernador confirmó que los dispositivos se encontraron específicamente en su despacho y en la Secretaría General. "Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes", detalló Frigerio en su cuenta de X.

El gobierno entrerriano instruyó una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron los aparatos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondía la información obtenida y con qué finalidad se realizaba la vigilancia clandestina. En paralelo, se abrió un sumario administrativo para determinar si hubo complicidad de empleados o funcionarios dentro de la estructura del Estado.

Lejos de tratarlo como un hecho aislado de seguridad, Frigerio le dio una fuerte connotación política al descubrimiento, vinculándolo directamente con una forma de hacer política de las últimas dos décadas en la provincia. "Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó", sentenció el comunicado oficial.

El ex ministro del Interior macrista aseguró que el hallazgo es una respuesta al "cambio de rumbo" que inició su gestión para "terminar con las mafias y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras". "No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos", advirtió Frigerio, y remató con un mensaje directo a los presuntos autores del espionaje: "Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener".

Repudios tras la denuncia de Frigerio

Después de que el mandatario provincial denunciara el presunto espionaje en su despacho, comenzaron a llegar los repudios en redes sociales. El PRO, partido que preside Mauricio Macri, escribió en las redes sociales: "Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables", escribió el partido político que integró Cambiemos y Juntos por el Cambio en el pasado.