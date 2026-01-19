El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta amarilla por tormentas fuertes que se registrarán este lunes después del mediodía en sectores puntuales de la provincia de Salta.

El fenómeno que estará acompañado por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y principalmente por abundante caída de agua, golpeará a los departamentos de General José de San Martín y las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual", detalló el organismo oficial en su reporte vespertino.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el inicio de la tercera semana de enero en Argentina?

A la par de la alerta amarilla por fuertes tormentas en zonas puntuales de Salta, el extremo Noroeste argentino registrará, en las horas finales de este lunes 19 de enero, precipitaciones de elevada intensidad. Las lluvias se harán presentes en Jujuy, Tucumán, Catamarca y el norte de La Rioja.

Para el martes 20, el frente de precipitaciones se mantendrá sobre Salta y persistirá de manera tenue en Catamarca y La Rioja, en tanto que en el resto del país el cielo se conservará despejado o parcialmente nublado.

Finalmente el miércoles 21, las lluvias se volverán a ubicar sobre Salta y Jujuy, junto a una leve avanzada de tormentas sobre el Este de Chubut y Río Negro y Centro de Mendoza.

En materia térmica, los primeros tres días de la semana no registrarán grandes variaciones: el calor se concentra en San Luis, Oeste de San Juan y Norte de Río Negro y La Pampa, con máximas de hasta 36° C, mientras que en el Litoral treparán hasta los 32° C. Para la Costa Atlántica bonaerense el SMN prevé registros no superiores a los 30° C.

Pronóstico del tiempo para el AMBA

Lunes 19 de enero

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 25° C

Martes 20 de enero

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 19° C

Temperatura máxima: 29° C

Miércoles 21 de enero

Cielo algo nublado