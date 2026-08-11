Brote de ébola en el Congo y Uganda se habría provocado por una nueva transmisión desde animales

FOTO DE ARCHIVO: Los casos del brote de ébola en el Congo son "la punta del iceberg", afirma la coalición.

​El brote actual de ébola en el Congo está relacionado con una ‌variante hasta ahora ‌desconocida de la rara cepa Bundibugyo, lo que indica que se originó a partir de una nueva transmisión de animales a humanos en lugar de proceder de variantes vinculadas a brotes anteriores, según un ​nuevo estudio.

Investigadores del ⁠Congo, Uganda, Bélgica y otros países ‌analizaron la composición genética de ⁠muestras del virus obtenidas ⁠de 22 pacientes del Congo y Uganda, y descubrieron que la cepa del brote era ⁠genéticamente distinta de los virus del ​Ébola de Bundibugyo observados en ‌los brotes de 2007 ‌y 2012.

Los resultados, publicados este lunes en ⁠la revista Nature Medicine, sugieren que el brote comenzó con un nuevo caso de transmisión de animales a humanos ​y que, ‌posteriormente, se propagó entre las personas.

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El estudio no identificó el origen animal del brote, pero se sabe que los virus del Ébola se transmiten ⁠periódicamente de animales infectados a seres humanos.

El análisis genético ayudó a confirmar que los casos detectados en Uganda estaban relacionados con el brote del Congo.

Los autores del estudio afirmaron que un mayor acceso a las pruebas ‌y a la secuenciación del virus podría ayudar a detectar antes futuros brotes de ébola y mejorar los esfuerzos para contenerlos.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobado para Bundibugyo, aunque ‌se están desarrollando vacunas y tratamientos candidatos.

El brote se declaró el 15 de mayo y ya ‌ha superado ⁠las 2.000 muertes, con 4.381 casos confirmados hasta la fecha, según ​los últimos datos del Gobierno.

Con información de Reuters