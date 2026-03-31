Australia podría demandar a las grandes plataformas por incumplir la restricción a menores

FOTO DE ARCHIVO: Personas usan sus teléfonos móviles al anochecer en Brisbane, Australia

Australia amenazó el martes con demandar a los gigantes de las redes sociales por supuestamente incumplir la ‌prohibición de acceso a menores ‌de 16 años, al tiempo que su organismo regulador de internet reveló que está investigando a algunas de las plataformas más importantes por presunto incumplimiento de esta medida, pionera a nivel mundial.

Tres meses después de que la prohibición entrara en vigor, la comisionada de Seguridad Electrónica dijo que estaba investigando a ​Meta , propietaria de ⁠Instagram y Facebook; a Google matriz de YouTube; a Snapchat y a ‌TikTok por posibles incumplimientos de la ley.

La ministra ⁠de Comunicaciones, Anika Wells, dijo que ⁠el Gobierno estaba recopilando pruebas "para que la comisionada de Seguridad Electrónica pueda acudir al Tribunal Federal y ganar".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hemos estado recopilando pruebas de todas ⁠esas historias que sin duda todos ustedes han oído... ​sobre cómo los niños están eludiendo esas ‌medidas", dijo Wells a periodistas en Camberra.

Gobiernos ‌de todo el mundo están observando las medidas de ⁠Australia para frenar a los gigantes tecnológicos, y muchos están considerando una regulación similar para proteger a los niños de daños como el acoso y la humillación por el aspecto ​físico asociados ‌a las redes sociales.

La amenaza legal supone un cambio de tono llamativo por parte de un gobierno que había elogiado las muestras de cooperación de los gigantes tecnológicos cuando la prohibición entró en vigor en diciembre.

Tras ⁠una afirmación inicial de que las empresas habían desactivado 4,7 millones de cuentas de presuntos menores de edad, el Gobierno se ha enfrentado a noticias diarias sobre adolescentes que eluden las restricciones o simplemente mantienen sus cuentas sin que se les pregunte su edad.

Meta y Snap afirmaron que se comprometían a cumplir la prohibición, y ‌un portavoz de Meta añadió que la propia prueba del Gobierno de la tecnología de verificación de edad había detectado "márgenes de error naturales" en torno a la edad límite de 16 años.

TikTok se negó a hacer comentarios, mientras que un portavoz de Google no ‌estuvo disponible de inmediato para hacer declaraciones.

Según la legislación australiana, las plataformas deben demostrar que están tomando medidas razonables para impedir el ‌acceso a usuarios ⁠menores de edad o se enfrentarán a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (34 millones de ​dólares) por cada infracción, algo que eSafety tendría que perseguir en un tribunal civil.

(1 dólar = 1,4592 dólares australianos)

Con información de Reuters