La tripulación de la misión Artemis II se prepara para amerizar tras orbitar la Luna

FOTO DE ARCHIVO. El Sol es eclipsado completamente por la Luna durante el sobrevuelo lunar de la tripulación del Artemis II.

Por Joey Roulette y Steve ​Gorman

HOUSTON, 10 abr (Reuters) - Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que regresaban del primer viaje tripulado a la Luna en más ‌de medio siglo, se lanzaron ‌el viernes de vuelta hacia la Tierra a bordo de su nave espacial Orión, con forma de gominola, rumbo a un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa del sur de California.

Se espera que el final de la célebre misión de 10 días de la NASA comience con la separación de la cápsula de la tripulación de Orión de su ​módulo de servicio, seguida ⁠de una reentrada ardiente a través de la atmósfera terrestre y ‌un silencio de radio de seis minutos, antes de que ⁠la cápsula caiga en paracaídas al mar.

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Si todo ⁠va bien, los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, acabarán flotando a salvo en el ⁠océano a bordo de su cápsula Orión, bautizada como Integrity, poco ​después de las 8 p. m. ET (0000 GMT) frente ‌a la costa de San Diego.

El ‌cuarteto despegó de Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril, y fue ⁠lanzado a una órbita terrestre inicial por el gigantesco cohete Space Launch System de la NASA antes de navegar por la cara oculta de la Luna, aventurándose más lejos en el espacio que ningún ser humano ​antes que ellos.

UN ‌TRAMPOLÍN HACIA MARTE

Al hacerlo, se convirtieron en los primeros astronautas en volar cerca de la Luna desde el programa Apolo de los años 60 y 70. Glover, Koch y Hansen también hicieron historia como el primer astronauta negro, la primera mujer y el ⁠primer ciudadano no estadounidense, respectivamente, en participar en una misión lunar.

El viaje, que siguió al vuelo de prueba no tripulado Artemis I alrededor de la Luna realizado por la nave espacial Orión en 2022, supuso un ensayo general crucial para el intento previsto esta década de llevar astronautas a la superficie lunar por primera vez desde el Apolo 17 a finales de 1972.

El objetivo final del ‌programa Artemis es establecer una presencia a largo plazo en la Luna como paso previo a la eventual exploración humana de Marte.

En un paralelismo histórico con la era de la Guerra Fría del Apolo, la misión Artemis II se ha desarrollado en un contexto de agitación política y social, incluido un conflicto ‌militar estadounidense que ha resultado impopular en el país.

Para muchos de los espectadores de todo el mundo cautivados por el nuevo viaje a la Luna, esto reafirmó los ‌logros de la ⁠ciencia y la tecnología en un momento en que las grandes empresas tecnológicas son objeto de una desconfianza generalizada, e ​incluso de temor. Las encuestas de opinión mostraron un amplio apoyo público a los objetivos de la misión.

Con información de Reuters