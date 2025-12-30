Balance positivo: Nutrifor distribuyó más de 250 mil kilos de alimentos en Formosa durante 2025

La planta de alimentos Nutrifor cerró 2025 con un incremento significativo en la producción y entrega de alimentos, superando los niveles registrados el año anterior y ampliando el volumen destinado a los distintos programas sociales del Gobierno de Formosa, con una distribución de alrededor de 250 mil kilogramos de mercadería.

Así lo confirmó su gerente, el ingeniero Walter Maldonado, quien precisó que esta distribución tuvo un gran impacto en el fortalecimiento nutricional escolar, la asistencia social y otros proyectos provinciales, además de un impulso estratégico a la harina de algarroba como motor de desarrollo para el oeste formoseño.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Maldonado señaló que “la entrega de alimentos superó a la cantidad del año pasado” y calificó al período como “un año muy bueno para la empresa, con un desarrollo importante y un aumento considerable respecto a las expectativas que teníamos”. Según detalló, el crecimiento estuvo directamente vinculado a la ampliación de los programas alimentarios provinciales y a una mayor demanda social.

En términos concretos, explicó que dentro del proyecto de fortalecimiento nutricional de las escuelas se entregaron cerca de 70 mil kilogramos de mercadería. A esto se sumaron aproximadamente 120 mil kilogramos destinados a elaboraciones para el Ministerio de la Comunidad, además de otros 60 mil kilos correspondientes a distintos proyectos complementarios.

Maldonado remarcó que uno de los ejes centrales del año fue el fortalecimiento de la producción de harina de algarroba, a la que definió como “de suma importancia” por su potencial para generar “un desarrollo fundamental en la región del oeste” de la provincia. En ese sentido, destacó el rol del Estado provincial en la planificación y sostenimiento de esta línea productiva.

“El volumen alcanzado demuestra el importante esfuerzo que hizo la empresa y, fundamentalmente, el Estado provincial para canalizar la asistencia a través de los distintos programas”, afirmó. Además, sostuvo que el crecimiento respecto de 2024 “tiene que ver con la necesidad que hay en la población”, en un contexto de crisis económica nacional que también impacta en Formosa.

Finalmente, Maldonado subrayó que Nutrifor ya se encuentra planificando el próximo año junto a las áreas gubernamentales. “Fue un año muy positivo y nos estamos preparando para el que viene, con el objetivo de seguir mejorando la empresa y acompañando a los sectores más vulnerables”, concluyó.

Nutrifor potencia la harina de algarroba

En el oeste de Formosa, donde las comunidades originarias recolectan algarroba desde hace años, la producción de harina, hoy procesada en la planta industrial de Nutrifor, se consolidó como una política de desarrollo que sostiene a miles de familias, preserva el bosque y dinamiza la economía local.

La harina de algarroba se distribuye a través de programas provinciales como el Plan Nutrir y el Programa de Fortalecimiento Nutricional de Escuelas, y se comercializa en Soberanía Alimentaria Formoseña, entre otros espacios. Además, captó la atención del sector gourmet: emprendedores formoseños lo utilizan para elaborar alfajores y otras preparaciones, contribuyendo al mundo de la alimentación saludable.

Nutrifor, la empresa estatal, compra la cosecha, certifica su calidad en laboratorio y convierte la materia prima en alimentos fortificados que llegan a las familias formoseñas. Así se completa un círculo virtuoso: lo que surge del territorio vuelve a él como alimento y bienestar.