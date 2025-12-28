El calor extremo puede ser perjudicial para la salud.

Mantenerse fresco en los días de mucho calor es fundamental para cuidar la salud y el bienestar, y es posible lograrlo incluso sin aire acondicionado ni ventilador. Pequeños hábitos como ventilar la casa temprano por la mañana y al caer la noche, cerrar cortinas o persianas durante las horas de sol fuerte y elegir ropa liviana, clara y de fibras naturales ayudan a reducir la sensación térmica.

También es clave mantenerse bien hidratado, consumir comidas frescas y livianas y evitar actividades físicas intensas en los momentos de mayor temperatura. Además, existen recursos simples y accesibles que contribuyen a refrescar el cuerpo y los ambientes: duchas tibias, mojar muñecas y nuca, usar paños húmedos o rociar un poco de agua en el suelo y las plantas pueden generar alivio.

Incorporar plantas de interior, priorizar sombras y pasar tiempo en espacios verdes también ayuda a bajar el estrés térmico. Con estas prácticas, es posible atravesar las olas de calor de manera más llevadera sin necesidad de recurrir a aparatos eléctricos. Otra estrategia efectiva para mantenerse fresco sin recurrir a electrodomésticos es adaptar la rutina diaria al clima.

Reducir el uso de artefactos que generan calor como el horno y las hornallas, y optar por preparaciones frías o sin cocción ayuda a mantener la temperatura del hogar más baja. También es recomendable dormir con sábanas de algodón, mantener los pies descubiertos y elegir espacios de la casa más ventilados o con pisos frescos, lo que contribuye a un descanso más confortable durante los días de calor intenso.

Calor extremo.

Recaudos que hay que tomar en una ola de calor