La primera ola de calor del Verano 2025/2026: los detalles del fenómeno

Una ola de calor requiere al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de una nueva ola de calor en Argentina que azotará los últimos días de 2025. El fenómeno que comenzó a impactar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre otras regiones del Centro y Norte del país, dejará temperaturas máximas cercanas a los 37° C.

"Esta previsión, de cumplirse, estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional", advirtió el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

Este viernes rige la alerta amarilla por temperaturas extremas en el AMBA: el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad advirtió por registros peligrosos, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

¿Cuándo llegará la ola de calor al AMBA?

La próxima ola de calor en Argentina afectará localmente al AMBA desde el lunes 29 de diciembre: el mercurio trepará hasta los 34° C y el viento soplará del Oeste a una velocidad de 22 km/h.

El martes 30, la región registrará cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se estacionará en 24° C, mientras que el techo se ubicará en 37° C.

El miércoles 31, último día del año 2025, el calor no dará respiro. En el AMBA, los umbrales iniciará en 26° C hasta una máxima nuevamente de 37° C.

¿Cuándo llueve en Buenos Aires y alrededores?

De acuerdo a la información prevista por el Servicio Meteorológico Nacional, no está previsto que llueva en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, al menos hasta los el inicio del 2026.