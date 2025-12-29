La Policía de la Ciudad baleó a otro hombre en Constitución y los vecinos se movilizaron

Un nuevo episodio de violencia institucional se registró en el barrio porteño de Constitución cuando un policía de la Ciudad baleó a un hombre supuestamente armado con un cuchillo. Vecinos de Constitución se movilizaron tras el operativo policial. En tanto, el hombre agredido por el efectivo fue trasladado a un hospital porteño con heridas graves. El hecho ocurre a pocos días que un policía de la Ciudad baleó y provocó la muerte de un vecino de Villa Lugano.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Constitución y Salta, cuando personal de la Comisaría Vecinal 1C fue alertado por un transeúnte que pedía auxilio a viva voz. El hombre manifestó que estaba siendo seguido por otro individuo armado con un cuchillo tipo carnicero.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ante la situación, un efectivo impartió la voz de alto al sospechoso. Sin embargo, el agresor se abalanzó contra el oficial con el cuchillo en la mano, según fuentes policiales. Ante esto, el policía de la Ciudad atacó al hombre con su arma reglamentaria y lo hirió. Fue asistido por personal del SAME y trasladado al hospital Ramos Mejía, donde permanece bajo atención médica.

La Policía de la Ciudad baleó a otro hombre en Constitución y los vecinos se movilizaron

Movilización contra el gatillo fácil

El episodio generó un fuerte repudio en la zona. Vecinos del barrio se movilizaron en las inmediaciones de la estación de trenes del Ferrocarril Roca, reclamando explicaciones por el accionar policial y denunciando el uso de armas de fuego en un espacio público de alta circulación. La protesta incluyó cortes parciales de calles y consignas contra la violencia institucional.

En paralelo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) difundió un comunicado en el que enmarca el hecho dentro de lo que denomina “gatillo fácil”. La organización recordó que en su archivo de casos registra un incremento de personas heridas y asesinadas en intervenciones policiales en la Ciudad de Buenos Aires. Además, señaló que este tipo de hechos se repiten en barrios populares y que la respuesta estatal suele ser la criminalización de las víctimas.

Las repercusiones también alcanzaron a organismos de derechos humanos y referentes sociales, que expresaron preocupación por el uso de armas letales en procedimientos de rutina. En redes sociales, distintas agrupaciones compartieron imágenes de la movilización vecinal y exigieron que la investigación judicial avance.

Fuentes oficiales confirmaron que la Policía Federal interviene en la investigación y que el arma blanca utilizada por el agresor fue secuestrada como prueba. El caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del operativo.

El episodio ocurrido en Constitución se suma al reciente caso de Villa Lugano, donde un vecino de 45 años, identificado como Juan Gabriel González, murió tras recibir un disparo en medio de un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad en el Barrio 20. La Justicia investiga el accionar de los agentes y el Ministerio de Seguridad porteño dispuso el pase a disponibilidad de un oficial, mientras familiares y organizaciones sociales denunciaron un nuevo hecho de “gatillo fácil” y reclamaron justicia.