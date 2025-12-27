Confirman que el vecino de Lugano fallecido recibió "un disparo letal"

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) confirmó que Gabriel González, el vecino de la villa 20 de Lugano fallecido durante los festejos de Navidad, recibió "un impacto directo al cuerpo de alguna de las armas largas" utilizadas por efectivos de la Policía de la Ciudad. También revelaron el nombre de los agentes involucrados en el operativo y sería el oficial primero Daniel Miño, perteneciente a la Comisaría 8A, quien habría efectuado el disparo de escopeta mortal.

"El anticipo preliminar de la autopsia, informado hoy a la familia de Juan Gabriel González, es conciso y claro: Lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa", indicó Correpi en un comunicado.

Para la organización, este informe previo del Cuerpo Médico Forense es "dirimente" sobre los motivos del fallecimiento del vecino de 45 años de Lugano. "Recibió un impacto directo al cuerpo de alguna de las armas largas utilizadas por los policías de la Ciudad, tal como se ve en los videos ya conocidos", se agregó en el texto.

Pese a que aún se desconoce si los agentes utilizaron balas de goma o de plomo durante el operativo, Correpi subrayó que un balazo "a corta distancia", como lo muestran las imágenes filmadas por otros vecinos, y "directo a zonas vitales como tórax y abdomen" es "un disparo letal" para cualquiera que lo reciba.

"Hasta un cartucho de estruendo (sin munición) puede herir o matar a corta distancia. Por eso los protocolos de uso de armas largas prohíben terminantemente disparar directamente al cuerpo con cualquier tipo de cartuchería", sostuvo la organización.

El nombre de los implicados

Correpi también dio a conocer detalles de los oficiales que participaron del operativo del jueves pasado, que quedó registrado en un video en el que se puede ver a González enfrentando al menos cinco efectivos de la policía sin portar armas y con el torso desnudo.

"Serían el oficial primero Daniel Miño, L.P. 15.711 (Comisaría 8A), la oficial Vanesa Valentini, L.P. 28.675, el oficial primero Joel Riquelme, L.P. 8.998 y la oficial Evelyn Goncebat, L.P 29.359, éstos de la División Unidad Táctica de Pacificación VI. Según el parte policial, quienes dispararon sus armas largas fueron la oficial Valentini y el oficial 1° Miño, que habrían disparado seis veces cada uno", informó la organización

En las imágenes que se hicieron públicas se observa cómo los policías reducen a golpes a González y, posteriormente, uno de ellos efectúa un disparo, tras el cual el joven cae al suelo. "Ampliaremos la información a medida que podamos constatarla. Basta de gatillo fácil, basta de represión", lanzó Correpi.

Qué dijo la Policía

Al trascender los hechos, fuentes policiales indicaron a El Destape que el hombre fallecido había sido asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) con una herida a la altura del tórax y trasladado al Hospital Piñero, donde se constató su deceso.

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, la investigación está a cargo de la Policía Federal. En ese marco, la fuerza de seguridad porteña se puso a disposición de la pesquisa y entregó los celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados en el episodio.

Paralelamente, se inició un sumario interno con el objetivo de determinar posibles responsabilidades en el accionar policial. En el proceso interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad, junto con la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad, que quedaron a cargo de analizar la actuación de los efectivos involucrados.