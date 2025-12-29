Putin modifica la ley para que Rusia pueda desoír a tribunales penales extranjeros

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión sobre producción de armas en Moscú, Rusia

‍El presidente Vladimir Putin firmó el lunes la introducción de cambios legislativos que otorgan a Rusia el ‍derecho a desatender las ⁠sentencias en causas penales dictadas por tribunales extranjeros e internacionales, mientras Ucrania y los aliados europeos intentan castigar a Moscú por sus acciones en su país vecino.

La medida, que se produce en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta negociar un acuerdo de paz en Ucrania, parece ser una respuesta a ‌varias iniciativas para perseguir a responsables y ⁠militares rusos por presuntos crímenes ⁠de guerra en Ucrania, algo de lo que Moscú niega que sus fuerzas sean culpables.

Ucrania y el organismo de ‍derechos humanos del Consejo de Europa firmaron en junio un acuerdo que sienta las ⁠bases para la creación de ‌un tribunal especial, y Europa ha puesto en marcha este mes una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania como parte de un esfuerzo por garantizar que Kiev sea indemnizada por los cientos de miles de ‌millones de ‌dólares en daños causados por los ataques rusos y los presuntos crímenes de guerra.

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya también ha emitido órdenes de detención contra Putin y otros cinco ​rusos, acusándoles de deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania.

El Kremlin, que ha calificado de indignante la medida de la CPI, afirma que la acusación es falsa y que Moscú solo ha actuado para sacar a los niños de una zona de conflicto por su propia seguridad.

En virtud ‍de los cambios introducidos en la legislación rusa y respaldados por Putin el lunes, Moscú tendrá formalmente derecho, en virtud de su propia legislación nacional, a hacer caso omiso de las sentencias dictadas en causas penales por tribunales ​extranjeros en nombre de Estados extranjeros sin la participación de Rusia.

Los fallos emitidos por organismos jurídicos internacionales cuya autoridad no ​se base en un acuerdo internacional con Rusia o en una resolución del Consejo de Seguridad de ⁠la ONU también podrán ser ignorados en virtud de los cambios.

Con información de Reuters