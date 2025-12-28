El SMN activó una alerta amarilla por calor extremo.

El fin de semana arrancó con un intenso calor en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero este domingo 28 de diciembre la ola de calor se extendió a gran parte del centro del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mientras se acerca el cierre del año, el SMN activó una alerta amarilla por calor extremo que abarca, además del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a otras ocho provincias. Entre ellas están el sur de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el norte de La Pampa y Misiones, el este de Mendoza y el sur y oeste de San Luis.

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se prevé una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 23, cifras que superan los 30 grados, pero no serán las más elevadas del país. En contraste, en La Pampa y Mendoza se esperan picos de hasta 37 grados, mientras que San Luis podría alcanzar los 35 grados con tormentas fuertes que aumentarán la humedad.

El SMN advirtió que estas condiciones pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas. Por eso, insistieron en la importancia de seguir ciertas recomendaciones para evitar golpes de calor y descompensaciones.

La alerta amarilla por calor extremo se concentra en el centro del país.

Los consejos del Servicio Meteorológico por la ola de calor

Entre los consejos, destacaron la necesidad de aumentar la ingesta de agua durante todo el día, sin esperar a tener sed para hidratarse. Además, sugirieron evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, cuando las temperaturas suelen ser más altas.

El organismo también recomendó optar por comidas ligeras, como frutas y verduras, y limitar la actividad física intensa en las horas de mayor calor. La ropa debe ser liviana, holgada y de colores claros, mientras que permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado ayuda a mitigar el impacto del calor.

Otras medidas incluyen evitar el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas, usar sombrero y anteojos oscuros para protegerse del sol, y prestar especial atención a bebés y adultos mayores, quienes tienen mayor vulnerabilidad frente a estas condiciones climáticas.

El SMN aconsejó también estar atentos a síntomas de golpe de calor como dolor de cabeza, náuseas, debilidad muscular y confusión. En caso de que estos signos persistan tras refrescarse, es fundamental acudir al médico sin demora.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Lunes : se prevé cielo ligeramente nublado, vientos del norte cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 24 a los 35 grados.

: se prevé cielo ligeramente nublado, vientos del norte cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 24 a los 35 grados. Martes : se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del noroeste rotando al oeste y lo termómetros se ubicarán entre los 6 y 37 grados.

: se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del noroeste rotando al oeste y lo termómetros se ubicarán entre los 6 y 37 grados. Miércoles : en la víspera de Año Nuevo, se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste cambiando al oeste, con una temperatura mínima de 26 grados y una máxima de 38, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

: en la víspera de Año Nuevo, se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste cambiando al oeste, con una temperatura mínima de 26 grados y una máxima de 38, por lo que será el día más caluroso de toda la semana. Jueves : se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 21 a los 30 grados.

: se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 21 a los 30 grados. Viernes : se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 20 y los 28 grados, por l oque será el día menos sofocante de toda la semana.

: se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 20 y los 28 grados, por l oque será el día menos sofocante de toda la semana. Sábado: se espera cielo parcialmente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29.

Alerta amarilla por tormentas: las provincias afectadas

Por otra parte, varias zonas del país están bajo alerta amarilla por tormentas durante este domingo. Las provincias afectadas son Corrientes, el sur de Misiones, el norte de Santa Fe, el sur de Chaco, Santiago del Estero, el norte de San Luis, Tucumán, el norte de Mendoza, el centro y este de San Juan, el este de La Rioja, Catamarca y el oeste de Salta.

En estas regiones se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y en algunos casos caída de granizo, con acumulados que podrían superar los 40 milímetros en cortos períodos. Esto genera riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en rutas y caminos rurales.