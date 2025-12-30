MasterChef Celebrity Argentina 2025: quién se fue ayer lunes 29 de diciembre.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo ayer, lunes 29 de diciembre, su décima gala de eliminación. Siete participantes prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para procurar que no sea la última vez que lo hacen, aunque esa fue la realidad para uno de ellos.

Cabe recordar que en esta clase de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los concursantes abandona las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) dictamine que fue el peor plato de la noche. Luego de las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao, Eugenia Tobal y Julia Calvo (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono), ayer se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron ayer 29 de diciembre

Tras no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, tuvieron que volver a cocinar Andy Chango, "Momi" Giardina, La Joaqui, el "Chino" Leunis, Susana Roccasalvo y el "Turco" Hunsaín. Además se sumó "Cachete" Sierra, que tuvo el peor desempeño en la gala de beneficios.

Para el desafío de ayer, los jugadores tuvieron que hacer un plato que tenga como protagonista una pieza culinaria más que onerosa: el atún rojo, también llamado "el rey del mar". Para ello contaron con un conjunto de ingredientes pre-armados, por lo que no tuvieron que emplear el mercado.

Luego de una hora, todos entregaron sus respectivos platos y generaron sensaciones diversas en el jurado: desde los que recibieron palabras de elogio hasta los que, por el contrario, fueron reprobados.

Los siete participantes que estuvieron ayer en la gala de última chance.

¿Quién fue el eliminado de ayer?

El mano a mano final por la permanencia fue entre un par más que entrañable, que supieron ganarse el corazón de muchos a lo largo del certamen: "Momi" Giardina y Andy Chango. Finalmente, el jurado decidió que sea el cantante quien siga en competición, dejando a la actriz sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros.

Por ende, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados anteriormente, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: Miguel Ángel Rodríguez; Emilia Attias; Maxi López; Ian Lucas; Sofi "La Reini" Gonet; Sofi Martínez; Evangelina Anderson y Marixa Balli.