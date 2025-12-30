Enrique Collar, capitán más veterano de la historia del Atlético de Madrid, fallece a los 91 años

Imagen de archivo de una bandera con el escudo y los colores del Atlético de Madrid en la grada antes de un partido ante el Real Betis por LaLiga, en el estadio Metropolitano, Madrid, España.

‍El exinternacional español Enrique Collar, el capitán más veterano de ‍la historia ⁠del Atlético de Madrid, falleció a los 91 años, según informó el club de LaLiga.

Collar fue capitán del Atlético durante 10 años y jugó 470 partidos con el club entre 1953 y ‌1969. Además, fue 16 ⁠veces internacional con ⁠España y participó en el Mundial de 1962.

"Nos deja una de nuestras ‍más grandes leyendas", dijo el Atlético en un comunicado ⁠el lunes.

Collar condujo ‌a los rojiblancos a su primer título europeo en la Recopa de la UEFA en 1962 y ganó el ‌torneo liguero ‌español en la temporada 1965-66.

"Trofeos todos ellos que alzó como capitán del equipo, protagonizando momentos icónicos como ​la conquista de nuestro primer título continental, la despedida del Estadio Metropolitano y la inauguración del Estadio del Manzanares en 1966", afirmó el club "colchonero".

"Con la marcha de Enrique ‍Collar, la familia rojiblanca pierde a un símbolo que dio todo por llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del ​fútbol nacional y continental", agregó.

La bandera del nuevo estadio Metropolitano, sede ​del Atlético desde 2017, ondea a media asta en memoria ⁠de Collar, añadió el club.

Con información de Reuters