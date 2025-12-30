EN VIVO
Enrique Collar, capitán más veterano de la historia del Atlético de Madrid, fallece a los 91 años

30 de diciembre, 2025 | 08.28

‍El exinternacional español Enrique Collar, el capitán más veterano de ‍la historia ⁠del Atlético de Madrid, falleció a los 91 años, según informó el club de LaLiga.

Collar fue capitán del Atlético durante 10 años y jugó 470 partidos con el club entre 1953 y ‌1969. Además, fue 16 ⁠veces internacional con ⁠España y participó en el Mundial de 1962.

"Nos deja una de nuestras ‍más grandes leyendas", dijo el Atlético en un comunicado ⁠el lunes.

Collar condujo ‌a los rojiblancos a su primer título europeo en la Recopa de la UEFA en 1962 y ganó el ‌torneo liguero ‌español en la temporada 1965-66.

"Trofeos todos ellos que alzó como capitán del equipo, protagonizando momentos icónicos como ​la conquista de nuestro primer título continental, la despedida del Estadio Metropolitano y la inauguración del Estadio del Manzanares en 1966", afirmó el club "colchonero".

"Con la marcha de Enrique ‍Collar, la familia rojiblanca pierde a un símbolo que dio todo por llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del ​fútbol nacional y continental", agregó.

La bandera del nuevo estadio Metropolitano, sede ​del Atlético desde 2017, ondea a media asta en memoria ⁠de Collar, añadió el club.

Con información de Reuters

