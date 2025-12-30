Las mejores 50 frases y tarjetas para enviar a familiares y amigos por Año Nuevo 2026

Año Nuevo es un momento reflexión por los meses que dejamos atrás, pero también comienza otra etapa llena de nuevos proyectos. En medio de la vorágine, tomarse el tiempo para enviar un mensaje, ya sea de gratitud o buenos deseos, a nuestros amigos y familiares es un detalle que importa. Qué podés decir.

Estos son las mejores 50 frases para enviar a familiares y amigos por Año Nuevo 2026

Ya sea que busques algo divertido para tu grupo de WhatsApp o una dedicatoria profunda para el grupo familiar, las palabras adecuadas tienen el poder de acortar distancias con las personas que queremos. Conocé las mejores 50 frases que le podés enviar a tus seres queridos en Año Nuevo para agradecerles o valorar su complicidad y reírse juntos.

Frases para enviarle por Año Nuevo a tus amigos

Que este Año Nuevo nos regale más risas de esas que duelen y menos preocupaciones.

Brindemos por un año lleno de aventuras y de esos "momentos juntos" que no se pueden contar.

Que el 2026 llegue con salud, sueños cumplidos y la misma amistad de siempre.

Un nuevo año, mil razones para seguir celebrando que nos aguantamos.

Gracias por estar siempre; que el Año Nuevo te devuelva toda la buena energía que das.

Que nunca nos falten motivos para brindar, aunque sea por una tontería.

Por un año más de anécdotas que solo nosotros entendemos.

Que el 2026 nos sorprenda con viajes, proyectos y grandes logros.

Una amistad como la nuestra merece un año a la altura: ¡espectacular!

Que cada día del 2026 te dé una razón para decir "valió la pena".

Brindo por ti, por mí y por todo lo bueno que nos va a pasar.

Que el 2026 nos encuentre igual de unidos, pero quizás con un poco más de tiempo libre.

Más sueños cumplidos y menos "a ver cuando nos vemos" en el 2026.

Que la vida nos siga regalando excusas para compartir una cerveza o un café.

Un Año Nuevo más para coleccionar historias inolvidables.

Que nunca falten los abrazos de verdad, las risas flojas y los buenos amigos.

Por un 2026 de éxitos grandes y detalles simples que valgan oro.

Que el Año Nuevo nos resetee las ganas de comernos el mundo.

Gracias por ser parte de mi historia; vamos a escribir un gran capítulo este año.

Que el 2026 nos encuentre más sabios, pero igual de locos.

Un brindis por esa amistad que sobrevive a los años, las distancias y los audios largos.

Que este Año Nuevo venga cargado de noticias de esas que dan ganas de saltar.

Sigamos sumando momentos que, al recordarlos, nos saquen una sonrisa.

Que en el 2026 nos sobren las ganas de vernos y nos falten los dramas.

Por un nuevo año lleno de complicidad y muy buenas vibras.

Frases para enviarle a miembros de tu familia en Año Nuevo