Alarma en La Rioja por amenaza en escuela y temor por un posible reto viral: los detalles

La escuela EPET N°1 de la capital de La Rioja se sumó a la ola de colegios de todo el país que sufrieron hoy la aparición de amenazas anónimas de tiroteos, como ocurrió en el colegio de San Cristóbal, Santa Fe, y que terminó con la muerte de un estudiante y 8 heridos el pasado 30 de marzo. La problemática encendió las alarmas en todo el país y tuvo su momento momento más álgido este jueves, fecha señalada en la advertencia.

La inquietud se extendido entre estudiantes, docentes y familias debido a una serie de amenazas que, si bien no derivaron en actos de violencia física, alteraron profundamente la normalidad escolar. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una problemática nacional donde diversas instituciones tuvieron que evacuar sus edificios y suspender actividades ante la imposibilidad de descartar riesgos de manera inmediata.

Las autoridades y especialistas analizan la posibilidad de que detrás de estos mensajes se encuentre un reto viral que circula en redes sociales, que incentivaría a los jóvenes a difundir falsas alarmas. Esta hipótesis cobraría fuerza debido a la simultaneidad de los reportes y a las características similares que presentan los casos en distintas provincias, lo que sugiere una pauta de comportamiento coordinada digitalmente.

La seguridad ante todo

En la provincia hubo efectivos que se desplegaron en los accesos para controlar el ingreso y la salida, mientras las autoridades investigan el origen del mensaje que sembró el pánico, sin descartar ninguna hipótesis. Asimismo, desde los organismos de seguridad y las instituciones educativas se insiste en que cada alerta debe ser abordada con total seriedad y rigor, sin importar si finalmente resulta ser una broma o una noticia falsa.

El impacto emocional y operativo que estas acciones generan en la comunidad es significativo, por lo que se mantienen activos todos los protocolos de control y prevención para garantizar la seguridad de los edificios. En paralelo a las investigaciones para dar con el origen de los mensajes, se advierte sobre las graves consecuencias legales que pueden enfrentar quienes participen en estas conductas.

El fenómeno ya se considera una preocupación de escala nacional, lo que obliga a reforzar la concientización tanto en el ámbito escolar como en el familiar para evitar que estos desafíos se propaguen entre los más jóvenes.

El triste y cercano antecedente que encendió las alarmas

En la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, durante el izamiento de la bandera. Un adolescente de 15 años, alumno de tercer año de la institución, abrió fuego contra sus compañeros y provocó la muerte de un estudiante de 13 años e hiriendo a otros ocho. El agresor, que no presentaba antecedentes ni intervenciones previas en el sistema educativo, fue detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Este episodio generó una profunda conmoción nacional y reavivó el debate sobre la violencia en los ámbitos educativos y evocó, además, antecedentes históricos como la masacre de Carmen de Patagones en septiembre del 2004, realizado por Rafael Solich y que provocó la muerte de tres adolescentes e hiriendo a otros cinco.