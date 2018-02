Cristina Kirchner presentó un fuerte escrito en la Justicia contra el Gobierno por demandarla por más de $20.000 millones. Allí pide que se llame también a ex jefes de Gabinete y gobernadores durante la gestión del kirchnerismo como testigos (no como imputados).

Es por una demanda polémica que presentó Vialidad Nacional. En un comunicado presentado ante el juez Julián Ercolini, la ex presidenta se refiere a actores principales de la unidad del PJ ante un "gobierno de incansables atropellos a las leyes".

El Gobierno de Mauricio Macri, a través de Vialidad Nacional, hace dos semanas presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Lázaro Báez, entre otros imputados, por $ 22.500 millones, a modo de resarcimiento "por el daño ocasionado por los hechos de corrupción". La insólita demanda es en concepto de las obras otorgadas a Báez que nunca concluyó. Ercolini aceptó al organismo que dirige Javier Iguacel como "actor civil" en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, del empresario santacruceño.

"La persecución selectiva del gobierno es animosa, no sólo encarcela, sin razón (lógica y jurídica) a ex funcionarios público, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de Jefe de Gabinete durante las gestiones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, no podemos, bajo ningún concepto, convalidar el atropello jurídico al que Cambiemos, en palabras de Iguacel, se aventura", afirma en un escrito presentado por el abogado de la senadora, Carlos Beraldi, ante el juez al que accedió El Destape.

Y aclara: "Extender la insensata demanda a los ex Jefes de Gabinete de Ministros implicaría ser cómplices del ataque permanente a la oposición política que caracteriza a este gobierno. No podemos, por mandato popular, por comprensión ni por responsabilidad política, contribuir a dicha manipulación jurídica y judicial". Agrega: "Avalar este abuso respecto de otros dirigentes políticos contribuiría a la persecución judicial que lleva adelante el gobierno nacional, tanto en el plano penal como en el patrimonial, al efecto de eliminar permanentemente cualquier tipo de oposición política a su plan de ajuste".

Cristina pide que declaren Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Fernández y Aníbal Fernández. Y también a los gobernadores de Santa Cruz, desde el 2003 a la actualidad. Ellos son Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta, y Alicia Kirchner.

Cristina cierra su escrito con la siguiente frase: "El único argumento que tiene el gobierno en su demanda es la persecución política. La ausencia palmaria de los presupuestos de la responsabilidad evidencia un conglomerado político, mediático y judicial que apunta a denostar, demonizar, difamar y estigmatizar cualquier expresión política que exprese los intereses de los sectores populares. Pero el camino de las luchas sociales es una rosa con espinas que, más temprano que tarde, florece en todo su esplendor".