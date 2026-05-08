Un periodista expresa su angustia por el país durante la transmisión de un streaming.



Durante una transmisión del streaming Radio La Red, el periodista argentino Toti Pasman, expresó su profunda decepción acerca de este gobierno y afirmó qué: “Un gobierno así para mí no puede ser reelecto”.

Además, criticó duramente el ajuste fiscal más drástico en la historia argentina desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023: “Un gobierno que se enorgullece de haber hecho, y es verdad, el ajuste fiscal más grande de la historia. Él y Caputo, todo el tiempo lo dicen, ese ajuste fiscal fue a costo de los argentinos, no a costo de la casta como se decía en la campaña”, expresó.

Luego, comentó acerca de la dura realidad de los trabajadores en Argentina y la batalla que realizan día tras día: “Hay muchos argentinos que sí, tuvieron que poner su sangre, sudor y lágrimas por este ajuste fiscal. Se cortó un montón de plata para la construcción, y eso qué significa? Un montón de laburos que se paralizan, los tipos que pueden hacer la changa diaria como obrero, albañil, pintor, carpinteros, chau, afuera, sin laburo, a buscar otro lado, agregó.

Toti Pasman expresa su profunda preocupación por el país

El periodista argentino manifestó su intensa angustia acerca de los trabajadores argentinos que atraviesan una crisis económica desde que asumió el gobierno de Javier Milei y no dudó en decirlo al aire: “El presidente habrá visto lo que ocurrió en un frigorífico, que querían tomar 60 personas y fueron 5.000 tipos a buscar laburo. Falta trabajo presidente, Toto Caputo sos un crack en las finanzas pero te falta economía real, la gente quiere laburar, la gente necesita más plata”, sostuvo.

Finalmente, agregó qué: “La gente necesita respuestas para su vida, de todos los días, necesita laburar, necesita ganar más plata y ustedes siguen boludeando con Adorni, no subestimen a la gente”, haciendo alusión a la investigación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito tras descubrir gastos de lujo, incluyendo remodelaciones de más de USD 245.000 en una propiedad y supuestos viajes.