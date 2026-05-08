Un famoso humorista tuvo un cruce con Tinelli y reveló que tuvieron una charla íntima.

Durante un programa en Radio Pop, José María Listorti comentó qué durante su tiempo en Videomatch, se le prohibía al elenco realizar publicidades, notas o trabajar en otros programas: “Era una ideología que tenía él, que en un momento hizo esa y en un momento hizo la otra, nada más. Pero no fue una queja, no fue una cosa de ‘mirá lo que nos hicieron’”, aseguró. Además, explicó que la decisión de Tinelli se debía a una estrategia de exclusividad para “proteger el producto”.

Luego, comentó que a medida que el programa se fue actualizando, las reglas y estrategias fueron cambiando: “Después en el Bailando esa técnica cambió, todo al revés. Es ‘vayan a todos los programas, a todos los móviles, que se difunda’. Fue un cambio de paradigma de los medios”, afirmó.

Además, el humorista declaró que estas reglas pasadas causaron cierto quiebre emocional en él: “Lo único que me dolió fue la publicidad. Porque era mucha guita. Yo tenía 22 años”. Posteriormente de toda la viralización y gracias al testimonio del humorista, el conductor Marcelo Tinelli reaccionó a estos dichos y causó un revuelo totalmente mediático.

La charla privada de Marcelo Tinelli con Listorti sobre sus declaraciones

Durante estas últimas horas, el alboroto mediático fue tan grande que el conductor decidió llamar a Listorti para tener una charla íntima. En un móvil de Puro Show (El Trece), Listorti admitió que Tinelli lo llamó para pedirle disculpas: “Hablé con Marcelo pero no pasa nada. Me llamó para pedirme disculpas por si nos habíamos sentido mal en esa época”, explicó. Además, le comentó que la charla fue relajada ya que fue en una Radio y no tenía intenciones de generar un escándalo: “Le dije que las charlas de radio son así. Empezamos a hablar de las diferencias que había antes entre los famosos”, afirmó.