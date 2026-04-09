Una pasajera humilló al Pelado Trebucq cuando la quiso entrevistar en LN+: "Hijo de p..."

El Pelado Trebucq salió a la calle para entrevistar pasajeros de colectivo, y una mujer tomó la palabra y lo humilló en vivo.

El Pelado Trebucq vivió un incómodo momento al aire de LN+ cuando, intentando entrevistar a una pasajera de colectivo, recibió una respuesta inesperada. La mujer, visiblemente enojada, despotricó contra Javier Milei, Manuel Adorni y todo el Gobierno en medio de los escándalos y del paro de transporte.

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"Decile a Adorni que nos mande algún avión, algún jet privado, que nos presente alguna jubilada para que nos hagan un préstamo y viajar en Uber", comenzó diciendo la pasajera. Para sorpresa de Trebucq, la señora exclamó: "Gracias Adorni, gracias Milei. Hijo de puta, saliste celebrando. Ibas a pelear contra la casta. La casta eras vos, tu hermana, Adorni y toda la familia. Gracias".