Una figura de TN sorprendió con su comunicado: "Orgullosa de haberme acostado con todos por placer"

La periodista publicó un tajante comentario.

Naza Di Serio es una de las periodista que acompaña a Moria Casán en La Mañana con Moria y en las últimas horas su nombre se volvió tendencia por un motivo muy distinto: una fuerte respuesta a un comentario ofensivo que recibió en redes sociales.

Todo ocurrió en una publicación en su cuenta de Instagram. La conductora, quien también logró ser figura en TN, compartió un video mostrando su look del día, similar a tantos otros que suele compartir con sus seguidores. Sin bien rápidamente acumuló likes y comentarios apoyándola, uno de ellos llamó especialmente la atención por su tono agresivo.

Un usuario anónimo, identificado como “eltifon” y sin foto de perfil, le dejó un mensaje despectivo que hacía referencia a un antiguo trabajo que la periodista tenía antes de alcanzar notoriedad. “De cortar fiambre en un almacén de barrio....A dónde llegó.... La empanada la cotizaste bien ehhhhhh.......!!!”, fueron las repudiables palabras.

El violento comentario que recibió la panelista en sus redes sociales.

Lejos de ignorar el ataque, Di Serio optó por responder públicamente y sin filtros, defendiendo su recorrido personal y profesional. “Orgullosa, rey, de haber cortado fiambre y ahora estar donde estoy. Y también de haberme acostado con todos los que me acosté por placer, no por interés”, arrancó.

“Orgullosa de mi camino sin venderme. Pobre de vos que necesitás justificar MIS logros y MI vida porque sos un fracasado/a cobarde que ni su nombre usa”. “Que te duela, bebu, yo voy por más. Vos mirala desde el inodoro”, cerró su respuesta que terminó haciéndose viral.

La periodista publicó un tajante comentario.

Naza Di Serio y Mauro Icardi

A principio de año, la periodista quedó vinculada al futbolista como "la panelista que le escribía a Mauro Icardi". Un rumor que empezó a circular Guido Záffora.“Hay una chica que le escribe a Icardi. Es requerido Icardi, le quieren dar. Es famosa, es panelista. ¡Y es una busquita!”, disparó. Por su parte, Ángel de Brito, también se refirió al tema y lanzó: “Están todos diciendo sin nombrarla que @NazaDiSerio es la que le mandó fotos hoy a @MauroIcardi. Por qué no la nombran y chau? Tanta vuelta @yanilatorre ?”, sin dar detalle de si se trataba efectivamente de ella o no.