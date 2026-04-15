Una figura de Telefé explotó contra el canal en vivo: "Me tiraron a la basura"

Gran Hermano supo tener en sus últimas ediciones a participantes más que particulares: muchos recordarán a Alfa, a Juli Poggio o a Catalina Gorostidi, pero puede que la que gozó de mayor fama fue Juliana "Furia" Scaglione.

La mujer, cuyo carácter la llevó a enfrentarse a prácticamente toda la casa, pasó a la posteridad por su forma de ser tan directa y sin filtro alguno. Esto generó que fuera un personaje tentador para otras producciones, tanto nacionales como internacionales, incluyendo el reality español La Cárcel de los Gemelos, donde actualmente compite la porteña. Allí, habló sobre su paso por GH y destrozó a la producción de Telefe.

Furia destrozó a Gran Hermano.

¿Qué dijo Furia sobre su salida de Telefe?

En determinado momento, Furia señaló que a ella no la podían bajar: "A mí me sacó la producción". Al respecto, profundizó: "Había voto del público. Tenía un fandom tan grande, que era de casi media nación, que todos decían '¿cómo puede ser que con la cantidad de guita que pusieron, la piba esté afuera?'. Cuando salí el canal era literal toda gente que me venía a saludar y al ganador no fue nadie a saludarlo”.

Tras repetir que no la dejaron "llegar a la final" porque "tres semanas antes me sacaron", se quejó: "Me tuvieron tres semanas en la tribuna y después me tiraron a la basura". Sin embargo, recordó que en la temporada siguiente también entró: "Me dejaron volver a la casa. Me hicieron volver a entrar porque el reality había caído". Finalmente, aseveró: "Ya puedo hablar, ya no trabajo más ahí".