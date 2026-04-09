Una figura de Telefe anunció que se va del canal tras 10 años al aire.

Vuelve uno de los máximos emblemas de Telefé. Este domingo 12 de abril, desde las 13:00, se emitirá el primer programa de una nueva temporada de La Peña del Morfi. Mucho se habló respecto a su retorno a la señal, sobre todo por el cambio en la conducción: en lugar de Lizy Tagliani, quien acompañará a Diego Leuco será Carina Zampini.

La baja de la comediante no es la única que tendrá el entrañable ciclo que aúna gastronomía, música nacional, humor y entrevistas: uno de sus referentes anunció este jueves en redes sociales que ya no seguirá participando del mismo.

Ariel Rodríguez no regresará a La Peña del Morfi

Ariel Rodríguez, encargado de analizar cómo fue la semana para los deportistas y equipos argentinos, expresó en su cuenta oficial de Instagram que ya no estará en La Peña del Morfi tras una década siendo parte.

Ariel Rodríguez se despidió de Telefé.

"Hasta acá llego en la Peña. Fueron 10 años increíbles, con muchas emociones", expuso. Seguido a ello, dedicó un mensaje a la memoria de Gerardo Rozín: "¡Gracias Gera! Parece hoy cuando, en el programa diario, me dijiste: 'Venís el domingo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que acá, pero los domingos, y te necesito...'. Ahí empezamos".

"Gracias Telefé y todo Corner. Gracias a los artistas que no conocía, con los que hoy después de tantos años tengo una muy buena relación.

Me quedan muchos amigos. Y el recuerdo de todo lo vivido. ¡Fui Feliz en cada Peña de Morfi! ¡Los voy a extrañar! ¡¡Vamoooosss!!", concluyó.

Una gran cantidad de famosos dejaron sus mensajes de apoyo a Ariel Rodríguez, incluyendo La Sole ("¡¡¡Lo mejor para vos siempre Ariel!!! Sos un gran compañero de trabajo"); Diego Leuco ("¡¡¡Sos un tipazo Pepi!!! ¡¡Abrazo enorme!!") y Pichu Straneo ("Amigo lo mejor siempre para vos, sos cra").