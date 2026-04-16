Temor en Telefe: una de sus principales conductores afirmó que está dispuesta a dejar su programa

Telefe ante las cuerdas con una decisión.

En Telefe hay nombres que parecen inamovibles. Pero en las últimas horas, uno de los pilares de la tarde puso en duda su continuidad y encendió todas las alarmas. Porque cuando una figura consolidada deja abierta la puerta a un cambio, el canal toma nota.

¿Quién es la directora que podría dejar su programa?

La protagonista es Verónica Lozano, quien sorprendió al admitir que estaría dispuesta a dar un giro importante en su carrera. ¿El motivo? La posible vuelta de Bake Off Argentina, uno de los formatos más buscados por la pantalla de Telefe.

Todo se dio en una entrevista donde le preguntaron sin filtro si dejaría su histórico ciclo para ponerse al frente del reality. La respuesta no dejó lugar a dudas: “En el hipotético caso que se haga Bake Off… sí, claramente”.

La frase cayó como una bomba. Porque no se trata de cualquier programa, sino de Cortá por Lozano, el magazine que conduce desde hace años y que se convirtió en un clásico de las tardes. Sin embargo, la posibilidad de encarar un nuevo desafío parece pesar fuerte.

Lejos de dramatizar la situación, la conductora incluso deslizó posibles reemplazos. “Puede venir Sol Pérez o cualquiera del equipo”, comentó, como si la transición fuera algo natural. Pero en el canal saben que no es tan simple.

El contexto suma más tensión. Hace meses, Lozano ya había sido mencionada como candidata para conducir Bake Off, lo que generó un cruce inesperado con Wanda Nara, quien también aseguró que ese lugar le correspondía. Un ida y vuelta que alimentó la interna y dejó la decisión final en manos del canal.

Vero Lozano estaría dispuesta a conducir Bake Off.

Mientras tanto, Telefe arma su grilla pensando en lo que viene. La idea sería que, una vez finalizada la nueva edición de Gran Hermano, el reality de pastelería tome la posta. Y ahí es donde el nombre de Lozano vuelve a aparecer con fuerza.

Puertas adentro, la preocupación es lógica. No solo por la posible salida temporal de una de sus conductoras más fuertes, sino también por el impacto que eso podría tener en la programación diaria.

Por ahora, no hay nada cerrado. Pero la señal ya recibió el mensaje: si Bake Off se concreta, Lozano está lista para dar el salto. Veremos si la llaman para que se haga cargo del exitoso reality de Telefe.