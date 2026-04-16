Estalló la interna entre dos figuras de Telefe y hay escándalo en el canal: "Es una guerra interna"

Las panelistas enfrentadas.

Crece la tensión interna entre Sol Pérez y Mariana Brey dentro del panel de Gran Hermano (Telefe). El conflicto, según revelaron en Intrusos, no tendría que ver con discusiones al aire ni diferencias editoriales, sino con algo mucho más inesperado: el estilo y la manera de mostrarse frente a cámara.

Rodrigo Lussich puso el tema sobre la mesa y aseguró que se trataría de "una pelea por los looks". Durante el programa analizaron imágenes de ambas panelistas y debatieron en vivo las similitudes entre sus elecciones de vestuario y sus producciones para el reality más visto del país.

La competencia por el outfit

El conductor explicó que el supuesto roce habría comenzado cuando Mariana Brey adoptó una forma de presentar sus outfits muy similar a la que venía utilizando Sol Pérez en sus participaciones. En ese contexto, Lussich ironizó al recordar una de las prendas más comentadas de Pérez y lanzó: "Yo hago ravioles, ella hace ravioles", en referencia a la remera que utilizó la panelista con una frase emblemática de la película Esperando la Carroza.

Daniel Ambrosino sumó su mirada y remarcó que las coincidencias iban más allá de una simple elección estética. "Si te ponés analizar más allá del detalle del vestido, la postura y la posición es igual, chicos", señaló.

"Es una guerra silenciosa por estilo, por look, por la manera de mostrarlo, por actitudes muy parecidas y la que empezó a hacer este tipo de producciones en sus redes de su participación en Gran Hermano fue Sol Pérez, y Mariana, que es otra bomba, bueno... hace la suya", profundizó Lussich.

Por su parte, Adrián Pallares buscó bajar el tono del supuesto enfrentamiento y contextualizó la situación dentro de la dinámica habitual de los programas de panelistas. "No sería la primera vez que dos mujeres o tal vez dos hombres que están en un panel y que se ponen lo mismo genera algún tipo de roce", aclaró.