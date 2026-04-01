Sorpresa en El Nueve: conductora los abandonó a último momento y se va a Telefe

Conductora deja El Nueve y se va a Telefe.

En medio de los movimientos que empiezan a reconfigurar la televisión de cara a la segunda mitad del año, una figura de El Nueve que parecía tener su futuro encaminado terminó dando un giro inesperado. La decisión sorprendió puertas adentro y ya genera ruido en el ambiente.

¿Quién es la conductora que dejó plantado a El Nueve?

Todo comenzó con la confirmación de que Laurita Fernández no continuará al frente de Bienvenidos a ganar en El Nueve, una salida que, si bien venía envuelta en rumores, no dejaba de generar incógnitas sobre su próximo paso.

Laurita Fernández se fue a Telefe

La sorpresa llegó poco después. Según reveló Alejandro Castelo en el stream de Jotax Digital, la conductora ya habría empezado a dar señales concretas de su nuevo destino: Telefe. “Laurita Fernández comenzó los ensayos para ser participante de Tu cara me suena. Está en la lista y ya está ensayando”, aseguró.

De confirmarse, el movimiento sería fuerte. No solo por el pase de canal, sino también por el cambio de rol: dejaría la conducción para volver a competir en un reality, un terreno que conoce bien y donde supo destacarse.

El proyecto, además, viene tomando forma en las últimas semanas. Tal como contó Guido Záffora, Telefe planea el regreso de Tu cara me suena para el prime time, con Marley como conductor y Florencia Peña como parte del jurado. La fecha tentativa de estreno sería entre junio y julio.

Laurita Fernández estará en la nueva edición de Tu Cara Me Suena.

En ese contexto, el nombre de Laurita encaja como una de las figuras fuertes para integrar el casting, algo que explicaría su decisión de cerrar su etapa en El Nueve y apostar a un nuevo desafío.

No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a Telefe. Durante los últimos meses, ya se había hablado de posibles acercamientos, en medio de versiones que indicaban que la conductora buscaba renovar su carrera y explorar nuevos formatos.

Por ahora, no hay confirmación oficial ni de la protagonista ni del canal. Sin embargo, el dato de los ensayos alimenta la versión y deja entrever que el acuerdo podría estar mucho más avanzado de lo que se creía.