El pase del mes: una figura de El Nueve se va a conducir un histórico programa de C5N

La conductora se suma a un emblemático programa.

Continúan rearmándose las grillas en la televisión y esta vez fue Carolina Papaleo quien confirmó su regreso a la conducción televisiva frente a histórico ciclo TVR en C5N, y que lo hace uno de los pases más comentados del mes.

En una entrevista para Puro Show (El Trece), la actriz repasó su agenda laboral y adelantó varios proyectos que la tendrán nuevamente muy presente tanto en teatro como en televisión. "Tengo un montón de cosas, mucho teatro. Ahora en abril empiezo, hago doblete los días viernes. Voy a hacer Yo adivino el parpadeo, que es una obra que hago hace muchos años con Rubén Stella. Después, en junio, tengo un par de fines de semana arreglados con Hombres en escabeche, con Michel De León", enumeró.

"Tengo una primicia: soy la nueva conductora junto a Juan Di Natale de TVR los sábados", anunció dejando a todos impactados con la noticia. De esta manera, Papaleo se pondrá al frente de TVR, uno de los ciclos más emblemáticos del análisis televisivo y político en la pantalla argentina.

Los nombres que quedaron afuera del programa

En las última semanas habían circulado distintos nombres para ocupar el lugar que dejaron Andrea Rincón y Juan Amorín, quienes estuvieron al frente del ciclo en su última temporada. Otras opciones mencionadas fuero Martina Soto Pose y Carla Conte, aunque no hubo confirmación oficial por parte del canal. Finalmente, la señal eligió una dupla con experiencia y recorrido mediático: Papaleo compartirá conducción con Juan Di Natale, el ex CQC.

TVR tuvo su primera emisión el 5 de junio de 1999 en América TV y fue presentado por Fabián Gianola y Claudio Morgado durante siete años. El ciclo pasó por varias señales y conducciones, convirtiéndose en un espacio de fuerte identidad editorial y mirada crítica sobre los medios y la agenda pública.