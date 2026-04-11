Roberto Pettinato lanzó una frase explosiva sobre una periodista de El Trece: "Fuimos amantes"

Pettinato dio a entender que estuvo con una periodista.

El mundo del espectáculo volvió a explotar con una de esas declaraciones que nadie ve venir, pero que una vez que salen al aire no hay forma de frenarlas. Esta vez, el epicentro fue Puro Show, el ciclo de El Trece, donde se difundió un testimonio de Roberto Pettinato que terminó desatando un verdadero escándalo.

El escándalo comenzó por un rumor

Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias puso sobre la mesa un tema delicado: una supuesta relación clandestina entre Pettinato y Mecha Iñigo, en un contexto que involucra directamente a Charly García. La periodista lo planteó como una traición, teniendo en cuenta el estado de salud del músico, y el tema rápidamente tomó temperatura.

Fernanda Iglesias había dicho que Pettinato estuvo con la pareja de Charly García.

Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Pettinato. Lejos de esquivar la polémica, eligió responder con todo. Primero, descalificó de lleno a la periodista y cuestionó su credibilidad sin ningún tipo de filtro. “No le creo, todo lo que dice esa mujer es mentira”, disparó, elevando el tono desde el arranque.

Sin embargo, lo más fuerte llegó después. En un giro inesperado, el conductor fue más allá y decidió meterse en el terreno personal con una frase que dejó a todos en shock. Planteó una situación hipotética, pero con un nivel de exposición que cruzó todos los límites y terminó por incendiar el conflicto.

Las polémicas declaraciones de Roberto Pettinato

En un giro inesperado, el conductor cruzó todos los límites y lanzó una frase directa contra Iglesias que dejó a todos en shock: “¿Qué pasaría si yo dijera que fuimos amantes con ella? ¿Qué pasaría si además pediría un ADN por la paternidad de su hija? Fuimos amantes y yo podría ser el padre de su hija”.

El impacto fue inmediato. En el estudio, el silencio se hizo sentir y la reacción de Fernanda Iglesias no tardó en llegar. Visiblemente afectada, contó: “Me escribió mi hija y me puso ‘cómo va a decir eso’. No tiene nada que ver ella, no sé para qué la mete en esto”.

Pero la periodista no se quedó callada. También salió con los tapones de punta y apuntó contra Pettinato por sus dichos: “Ahora dice que soy fea, cuando entraba a mi camarín y me chupeteaba toda no decía lo mismo”.

Incluso fue más allá y dejó una frase que volvió a subir la tensión: “Ponele que fuimos amantes tres días… que después cuando yo ya estaba de novia haya entrado al camarín y se haya hecho una paja también es una violación”.

El escándalo escaló en cuestión de minutos y rápidamente se trasladó a las redes, donde el cruce generó un fuerte debate. De un lado, quienes cuestionaron a Pettinato por involucrar a la familia de la periodista; del otro, quienes también criticaron cómo se manejó el tema en televisión.