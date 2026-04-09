Gran Hermano mostró el impactante video completo de la caída de Andrea del Boca.

Gran Hermano comenzó hace un mes y medio, pero tiene ya a 12 jugadores que salieron de la casa, de los cuales once no han vuelto (la única excepción es Daniela De Lucía, por el funeral de su padre). Siete de ellos se marcharon por decisión del supremo (Gabriel Lucero, Tomás Riguera, Carla Bigliani, Nicolás Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio y Cinzia Francischiello), mientras que una fue expulsada (Carmiña Masi), una abandonó por motivos personales (Mavinga) y dos lo hicieron tras ser evacuadas: Divina Gloria y Andrea del Boca.

Lo de esta última fue muy reciente: tras la fuerte caída que sufrió la semana pasada, tuvo que ser asistida por los médicos y llevada a un centro para que le realicen las prácticas correspondientes. Sin embargo, a diferencia de la ocasión anterior (donde regresó por la puerta giratoria), esta vez permanecerá afuera. Las imágenes de su tropiezo circularon por todas las redes sociales, pero fue recién en el programa de este miércoles 8 de abril donde decidieron mostrar la secuencia completa.

Andrea del Boca no sigue en Gran Hermano.

La caída completa de Andrea del Boca

En las imágenes se puede observar lo mismo que ya todos vimos: Andrea del Boca dirigiéndose a la cocina y, a la altura de los hornos, cayendo hacia adelante con la cara golpeando el suelo. Rápidamente sus compañeros la ayudaron y hasta ahí habían llegado las grabaciones anteriores. En la nueva, la acción sigue.

Allí se puede observar a Andrea llevándose las manos a la cara, descubriendo luego la sangre en su boca, mientras los otros concursantes buscan asistirla rápidamente. Después, la reconocida figura del espectáculos se cubre los ojos con el dorso de su mano, dejando al desnudo más sangre en los dedos. "Quiero a mi mamá", se le escucha decir sollozando, en una escena que estrujó el corazón de muchos y que llevó a varios en las redes a cuestionar la divulgación de ese material, por considerarlo extremadamente crudo.