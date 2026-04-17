Luis Majul defendió el consumo de carne de burro.

La gestión de Javier Milei está atravesando una crisis económica, que tiene como principales víctimas a las familias argentinas, que ven su bolsillo cada vez más golpeado. Debido a esto, tuvieron que cambiar sus consumos, incluyendo el puramente alimenticio. Ejemplo de esto es que, producto de la enorme diferencia de precios entre la carne vacuna y otras alternativas menos comunes, hayan decidido prescindir de una proteína que prolifera en nuestro país.

En ese sentido, tomó gran notoriedad durante esta semana la noticia de una carnicería que empezó a comercializar carne de burro, algo sorpresivo para muchos. A pesar de que pueda resultar peculiar, lo cierto es que la vendedora explicó que los cortes de ese tipo se agotaron rápidamente. El fenómeno fue tema de debate en los medios de comunicación, incluyendo el programa que Luis Majul tiene en LN+, donde este jueves 16 de abril por la noche defendieron esta práctica y la encasillaron en una cuestión más culinaria que monetaria.

Luis Majul habló sobre el consumo de carne de burro.

La insólita defensa de Luis Majul al consumo de carne de burro

Para la última emisión, Majul tuvo en su mesa a Marcelo Capobianco, reconocido carnicero libertario. El hombre, en determinado momento, hizo referencia a la venta de este alimento: "Veíamos la nota de comer burro y te parece un escándalo. Pero es una comida en Italia, por ejemplo...".

"Claro, claro. Es una cuestión de gustos, ¿no?", lo interrumpió el periodista, acuñándole al hecho de adquirir este producto algo meramente referido al sabor y no por ser una opción menos onerosa. "Acá tenemos cuatro frigoríficos que exportan carne equina, o sea caballo; mula y burro a Bélgica; Italia; Francia; Rusia...", sumó el carnicero. "Ah, mirá que dato", le respondió Majul. "Es interesante", cerró su interlocutor.