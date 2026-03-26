La polémica decisión del Gobierno contra Nancy Pazos.

La salida de Nancy Pazos de A la Barbarossa fue tan reciente como enigmática. Si bien la periodista tenía roces con varios de sus compañeros, lo cierto es que su partida no fue por decisión propia, sino que fue despedida por motivos en principio desconocidos por el público. Sin embargo, con el correr del tiempo, se fueron esclareciendo.

Según información de El Run Run del Espectáculo, Pazos perdió de forma definitiva su puesto de trabajo por acción directa del Gobierno, aunque no habría sido la única apuntada desde el ejecutivo para que abandone la señal por sus formas de pensar y manifestarse.

Nancy Pazos ya no forma parte de A la Barbarossa.

El rol del Gobierno en la salida de Nancy Pazos de Telefe

"Los nuevos dueños de Telefe se comunicaron con el Gobierno y le ofrecieron la cabeza de cualquier figura de la emisora que molestara al gobierno", expresaron. Si bien "primero se negaron", luego actuaron. "Ante la insistencia deslizaron dos nombres. Mujeres ambas. Una ya fue efectivamente despedida. La otra es más difícil porque es conductora", sumó Jorge Rial en su cuenta de X (ex Twitter).

El dato generó impacto inmediato, ya que se trata de dos de las figuras más instaladas de la televisión actual, con fuerte llegada al público y una presencia diaria en pantalla. Sin embargo, no se dio a conocer la identidad de la otra que es conductora y cuya partida de Telefé podría no ser tan sencilla de ejecutar.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones, sin declaraciones oficiales ni confirmaciones concretas desde el canal ni desde el ámbito político. Sin embargo, el solo hecho de que sus nombres aparezcan vinculados a este tipo de rumores ya produjo gran inquietud en el ambiente televisivo.