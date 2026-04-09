Jorge Rial explotó contra la CGT y les dijo de todo: "Es verg..."

Jorge Rial muy duro contra la CGT.

El periodista Jorge Rial volvió a generar repercusión política tras realizar un fuerte descargo en su programa Revueltos, emitido por Carnaval Stream, donde apuntó sin filtros contra el rol actual de la CGT y cuestionó duramente a la dirigencia gremial.

Durante su análisis sobre la actualidad social y económica, Rial lanzó una frase que rápidamente se viralizó. "La CGT es vergonzosa. a mi me da vergüenza", expresó, marcando su postura crítica hacia la central obrera. El conductor sostuvo que existe una profunda desconexión entre los dirigentes sindicales y los trabajadores, y aseguró que los gremios ya no representan las necesidades reales del sector laboral.

La comparación de Rial de la CGT con el resto del mundo

El periodista reforzó su mirada con una comparación internacional. "Este es el único país en el mundo donde las organizaciones gremiales son de derecha", afirmó. Luego amplió su argumento al señalar: "Vas a España, vas a Italia, son de izquierda. Partido comunista, anarquista, socialista", en referencia a la tradición histórica de los sindicatos europeos.

Lejos de bajar el tono, Rial profundizó su diagnóstico sobre la realidad argentina y agregó: "Acá son de derecha todos." Según su visión, el sindicalismo local habría abandonado su función original de defensa del trabajador para priorizar acuerdos políticos y negociaciones de poder.

El momento más contundente llegó cuando expresó, visiblemente molesto: "Transaron y nos dejaron solos. Dejaron solos al laburante, loco. El laburante hoy está solo." Con esas palabras, cuestionó directamente la falta de representación que, a su entender, atraviesan hoy los trabajadores.