La crítica de Jonatan Viale al gobierno de Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei atraviesa una profunda crisis en los últimos meses, sobre todo en lo que a la confianza de su electorado refiere: los sucesivos escándalos hicieron mella en su credibilidad, sobre todo los ligados al Caso Libra; los viajes de Manuel Adorni y su familia a Punta del Este y la manera en que el jefe de gabinete habría adquirido su vivienda de Caballito.

Numerosos medios de comunicación hicieron sus respectivas lecturas, sobre todo a través de sus programas especializados en política. TN lejos estuvo de ser la excepción: su grilla cargada de ciclos de esta índole repasó todo lo ocurrido con los funcionarios oficialistas (incluyendo la toma de créditos hipotecarios multimillonarios), incluyendo el ciclo que conduce Jonatan Viale.

Jonatan Viale criticó a Adorni y el caso de la vivienda de Caballito.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Manuel Adorni?

En ¿La ves?, Viale le apuntó a Adorni y manifestó: "Atención con el tema Adorni, solo te dejo esta ventanita, viste que hoy declararon las prestamistas...". Una vez terminó de decir esto, se pudo observar en el graph que se hacía alusión, entre signos de pregunta, a una posible citación a indagatoria al exvocero presidencial. "Obviamente está entre signos de pregunta y falta, no es que lo que dice la carátula va a pasar mañana o pasado mañana, pero es una pregunta: si el fiscal o la justicia no está evaluando llamar a indagatoria al jefe de gabinete", contextualizó.

"Sería muy problemático esto para el Gobierno, porque ya es citarlo para que se defienda. Es una instancia importante en una investigación, sobre todo si lo quieren sostener hasta que termine el mandato, que es lo que dicen los hermanos Milei", comentó su compañera en el estudio. "Hoy declararon las prestamistas, esa cuestión tan rara, a mí no me cierra por ningún lado. Hoy dijeron que 'se retrasaba la entrega del dinero porque ellos (Adorni y Angeletti) tenían algo trabado en la compra de Indio Cuá, pero finalmente entregamos 100.000 dólares. Fue la primera vez que hicimos una operación con la escribana Nechevenko' y que a 'Adorni le queda una deuda de 70.000 dólares que vence en Noviembre'", prosiguió el trabajador de prensa, quien finalmente se preguntó: "¿Tiene la plata Adorni para pagar esto?".