Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado hoy lunes 30 de marzo.

Gran Hermano Generación Dorada tuvo hoy, lunes 30 de marzo, a su sexto eliminado de la temporada. Brian Sarmiento, Lola Tomaszewski, Yanina Zilli y Franco Poggio fueron los participantes que quedaban aún en placa, por lo que para uno de ellos terminó se acabó el juego tras apenas un mes y medio.

Uno a uno, Santiago Del Moro fue sacando de placa a los que más votos recibieron (luego de un sufragio telefónico que fue, cabe recordar, negativo en esta ocasión). Finalmente, enseñó el nombre que menos escogió el público, generando su salida de la casa.

¿Quién quedó eliminado en Gran Hermano Generación Dorada?

Debido a su poca actividad en la casa según la decisión de la gente, Franco Poggio se despidió de la casa más famosa del país. El novio de Lizardo Ponce, cuyo highlight fue un áspero cruce con Juanicar (tras haberlo fulminado luego de ganar el liderazgo, algo que el actor jamás le perdonó), recibió más votos negativos que Brian Sarmiento (sobre quien pesó el reclamo de su expareja para que pague la cuota alimentaria, así como también para que renuncie a la paternidad en favor del actual novio de la madre de sus hijos). Antes se salvaron Lola (11,9% entre cuatro) y Zilli (20,1% entre tres).

Franco Poggio fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

De esta manera, Franco se suma a la lista de eliminados de esta temporada junto a Gabriel Lucero, Tomás Riguera, Carla "Carlota" Bigiliani, Nicolás Sícaro y Kennys Palacios. También abandonaron la casa Divina Gloria (por razones médicas), Carmiña Masi (expulsada por un acto racista) y Mavinga. La salida de la primera produjo el ingreso de Carlota, mientras que la segunda fue sustituida por Jessica Maciel (más conocida como La Maciel). La tercera, en tanto, fue suplantada por Tamara Paganini.