Figura de El Trece reveló que se separó a días de comprometerse: "Le devolví el anillo"

Figura de El Trece se separó en pocas semanas.

En la televisión hay historias que parecen de cuento hasta que terminan de golpe. Y eso fue lo que pasó con una figura de El Trece, quien dejó a todos sorprendidos al confirmar que su relación llegó a su fin apenas días después de haber anunciado su compromiso.

¿Quién es la periodista de El Trece que se separó?

La revelación se dio en Puro Show, el ciclo donde la periodista forma parte del panel. Nancy Duré, la protagonista de esta historia, contó que decidió ponerle un freno a la relación y que la ruptura no solo fue real, sino definitiva. “Pusimos un stop y le devolví el anillo”, lanzó, dejando una frase que rápidamente se volvió viral.

Nancy Duré se separó de su pareja.

La historia había comenzado de manera casi cinematográfica. Se conocieron en la pileta del edificio, eran vecinos y, según ella misma había contado meses atrás, todo fluyó de forma natural. Él, 11 años mayor, con una vida armada, hijos y hasta un nieto, parecía encajar en una relación que avanzó a gran velocidad.

Viajes, salidas, eventos compartidos y una exposición cada vez mayor fueron parte de ese vínculo que, en poco tiempo, dio el salto hacia el compromiso. Pero esa misma intensidad terminó jugando en contra.

¿Por qué se separó Nancy Duré?

Lejos de hablar de un conflicto puntual, Duré explicó que la decisión fue el resultado de varias diferencias acumuladas. “Había cuestiones en las que no terminábamos de coincidir”, contó, dejando en claro que no se trató de una discusión aislada, sino de un desgaste progresivo.

El punto de quiebre llegó tras un episodio que coincidió con un viaje de su pareja. Ese momento fue clave para tomar distancia y replantear todo. “Creo que estábamos haciendo encajar algo que ya no encajaba”, reflexionó, en una frase que resume el final.

A pesar de la ruptura, eligió un tono conciliador y evitó cualquier tipo de conflicto público. Destacó los momentos compartidos y dejó en claro que no hubo situaciones graves, sino incompatibilidades que terminaron pesando más que lo positivo.

Sin embargo, también reconoció que el impacto emocional fue fuerte. La relación fue breve, pero intensa, y eso hizo que la separación se sintiera más de lo esperado. “Siento paz porque di todo lo que podía dar”, aseguró, intentando cerrar la historia desde un lugar más calmo.

En un mundo donde muchas parejas estiran vínculos que no funcionan, su decisión fue tajante. Y aunque el final fue rápido, dejó una enseñanza que resonó en el ambiente: no todo lo que avanza rápido está destinado a durar.