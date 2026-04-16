Después de 25 años: figura de El Trece confirmó su separación con importante conductor

En la televisión argentina hay parejas que parecen indestructibles hasta que un día aparece una confesión que cambia la lectura de todo. Eso fue lo que pasó con Dalia Gutmann, quien decidió contar una historia que pocos conocían sobre su relación con Sebastián Wainraich.

Después de más de dos décadas juntos, la humorista sorprendió al revelar que la relación atravesó una crisis fuerte que los llevó a separarse. Sí, aunque hoy se muestren consolidados, hubo un momento en el que todo quedó en pausa.

La breve separación de Gutmann con Wainraich

La confesión llegó en Puro Show, donde Gutmann habló sin filtro sobre ese período de desgaste. “Como toda pareja de muchos años, en un momento te preguntás si estás en el camino correcto”, explicó, dejando en claro que las dudas también forman parte de los vínculos más largos.

Pero lo más inesperado fue otro dato: la separación existió, aunque duró muy poco. “Fue una separación de un par de días y después volvimos”, contó, entre risas, bajándole dramatismo pero confirmando que el quiebre fue real.

La anécdota sumó un condimento extra cuando apareció el nombre de Pampito, quien en su momento había contado al aire que la pareja estaba en crisis. “En el fondo era cierto”, admitió ella, sorprendida por cómo la información había salido a la luz.

Lejos de generar conflicto, el episodio quedó como una historia más dentro de una relación que lleva 25 años. De hecho, Gutmann destacó que ese momento no los separó definitivamente, sino que les permitió replantearse todo y seguir adelante desde otro lugar.

“No es que todo es perfecto”, dejó entrever, rompiendo con esa idea de pareja ideal que muchas veces se proyecta hacia afuera. En cambio, eligió mostrar el detrás de escena: dudas, pausas y decisiones difíciles.

Dalia Gutmann está hace 25 años con Sebastián Wainraich.

En el ambiente, la revelación no pasó desapercibida. No por la duración de la crisis, sino por lo que representa: incluso las relaciones más sólidas tienen momentos de quiebre.

Hoy, la historia sigue. Pero con una mirada distinta. Más honesta, más consciente y con la certeza de que, a veces, parar también es parte de avanzar. Porque después de 25 años, el verdadero impacto no fue la separación. Fue todo lo que vino después.