Feinmann hizo una insólita descripción de la escribana de Adorni: "Me hace acordar"

Feinmann no puede creer lo que es la escribana de Adorni.

En la televisión argentina hay momentos que parecen guionados, pero no lo están. Y cuando Eduardo Feinmann se suelta, cualquier análisis político puede terminar en una escena completamente inesperada. Esta vez, el foco no estuvo solo en el caso que involucra a Manuel Adorni, sino en una figura que irrumpió en escena y se robó toda la atención: su escribana.

Todo arrancó con la primera aparición pública de Adriana Nechevenko, quien salió a hablar sobre las operaciones inmobiliarias y las hipotecas que hoy están bajo la lupa judicial. Un tema sensible, con implicancias políticas fuertes y que ya venía generando ruido por otras aristas, como el viaje a Punta del Este en avión privado financiado por el periodista Marcelo Grandio.

¿Qué dijo Feinmann de la escribana de Adorni?

Pero en medio de ese contexto, Feinmann decidió correrse un poco del análisis técnico y puso el foco en el personaje. Y ahí, como suele pasar, todo se desvió. “¿Qué personaje la escribana, no?”, lanzó, abriendo la puerta a una descripción que nadie veía venir.

Lejos de quedarse en lo formal, el conductor fue subiendo el tono y comparó la escena con algo más cercano al espectáculo que a la política. “Esto es como un casting para un streaming”, disparó, generando las primeras risas en el estudio. Pero todavía faltaba lo más fuerte.

Porque en cuestión de segundos, remató con una frase que explotó en redes: “Me hace acordar a Mamá Cora… pero más joven”. La referencia al icónico personaje no tardó en viralizarse y convirtió un tema serio en uno de los momentos más comentados del día.

La advertencia de Feinmann a Adorni

Sin embargo, más allá del tono irónico, Feinmann también dejó una lectura de fondo. Según su visión, la intervención de la escribana no habría sido del todo favorable para Adorni. “Habla y lo hunde”, lanzó, sugiriendo que sus declaraciones podrían complicar aún más la situación.

La escribana de Adorni se llevó todos los flashes.

La escena dejó una postal bien de época: un tema judicial delicado, atravesado por la lógica del show y amplificado por frases que rápidamente se convierten en tendencia. Porque en la televisión actual, el análisis y el espectáculo conviven en el mismo plano.

Mientras tanto, el caso sigue su curso en la Justicia y suma capítulos. Pero en paralelo, hay otra dimensión que también pesa: la mediática. Y ahí, una frase puede tener tanto impacto como cualquier dato.