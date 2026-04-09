Feinmann reveló que un importante dirigente ligado al fútbol será candidato a presidente: "Va a competir"

Eduardo Feinmann hizo una fuerte revelación.

En la televisión argentina hay frases que pasan y otras que encienden alarmas. Esta vez, Eduardo Feinmann soltó una de las segundas. En pleno aire de A24, el periodista lanzó una revelación que rápidamente empezó a hacer ruido en la política: un peso pesado del fútbol podría meterse de lleno en la carrera presidencial.

¿Quién es el dirigente de fútbol que iría como candidato a presidente?

Sin vueltas, Feinmann puso nombre y apellido: Jorge Brito. El ex Presidente de River aparecería, según su información, como una de las cartas fuertes para competir en las próximas elecciones. Y no como un actor secundario.

Jorge Brito sería candidato a presidente.

“Va a ser candidato a presidente”, aseguró, con ese tono de primicia que no deja mucho margen para la duda. Pero fue más allá: planteó que la jugada sería dentro de una interna caliente, con las PASO como escenario principal. Un dato que no es menor en un contexto donde la continuidad de esas elecciones viene siendo discutida.

Feinmann asegura que vuelven las PASO

Para Feinmann, ese debate ya está saldado. “Estoy convencido de que va a haber PASO”, afirmó, descartando de plano cualquier posibilidad de suspensión. Y agregó un argumento que en la política suena lógico: muchos espacios las necesitan para ordenar sus propias internas. Entre ellos, el PRO.

Pero lo más fuerte llegó cuando empezó a dibujar el tablero. Según su lectura, Brito no entraría en cualquier espacio, sino que se sumaría a la interna del peronismo. Y ahí el panorama se vuelve todavía más interesante: competiría directamente contra Axel Kicillof.

La hipótesis sacudió tanto al mundo político como al deportivo. Porque no se trata de un nombre más. Brito representa un perfil distinto, con fuerte presencia en la gestión y vínculos en distintos sectores del poder. Su eventual salto a la política nacional cambiaría varias reglas del juego.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales. Todo se mueve en el terreno de las versiones y las lecturas. Pero en la Argentina, muchas veces las candidaturas empiezan así: como una frase en televisión que, de a poco, empieza a tomar forma.

Mientras tanto, el comentario de Feinmann ya logró su objetivo. Instaló el tema, abrió el debate y dejó una pregunta flotando: ¿se viene un nuevo jugador en la pelea por la presidencia?