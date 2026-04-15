Acusan de plagio a Roberto Funes Ugarte por copiar a un colega de C5N.

Una dura acusación sacude los cimientos del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una coincidencia de estilos terminó explotando en un escándalo mediático, impulsado sobre todo en las redes sociales. Diego Costa, el cronista que supo ganarse su lugar con un perfil descontracturado y popular, rompió el silencio en Intrusos para hablar de la persona que le estaría copiando el estilo: el reconocido Robertito Funes Ugarte.

La polémica estalló en Intrusos, donde recopilaron archivos de las coberturas tanto de Diego Costa como de Robertito Funes Ugarte, trazando el enorme parecido entre ambos. Con motivo de esto, decidieron buscar al movilero de C5N para que este se pronuncie sobre estos acontecimientos.

¿Qué dijo Diego Costa sobre Robertito Funes Ugarte?

El informe de Intrusos fue letal al mostrar clips de Robertito en sus diferentes señales donde se lo ve realizando exactamente las mismas bromas o utilizando el mismo tono sarcástico que ya era marca registrada de Costa. El panel de expertos analizó cada detalle, subrayando que en la televisión la originalidad es un bien escaso.

En diálogo con Diego Costa, este buscó bajar los decibeles: "Mirá que bueno que alguien con tanta experiencia haga lo que humildemente nosotros hacemos. Espero cruzármelo en los lugares que nosotros vamos. El otro día lo vi en Palermo y espero verlo en los lugares que vamos nosotros".

El escándalo recién comienza y promete sumar nuevos capítulos, sobre todo luego del zócalo que C5N puso en la más reciente labor de Diego Costa, el cual rezaba "el programa que todos intentan imitar". En el mundo de la farándula argentina, una acusación de plagio puede marcar un antes y un después en la carrera de un conductor, aunque Robertito aún no se ha pronunciado al respecto.