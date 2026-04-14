El insólito comentario de una figura de Telefe en vivo sobre el gobierno de Milei: "Bajó".

Dos reconocidas figuras de Telefé sorprendieron en las últimas horas con sus polémicas declaraciones, ligadas a la política argentina y la gestión de Javier Milei. Hablamos de Coty Romero y Juliana "Furia" Scaglione, reconocidas exparticipantes de Gran Hermano que ahora compiten en La Cárcel de los Gemelos, un certamen que se está desarrollando en España.

Si bien el posicionamiento partidario de ambas era medianamente sabido, sorprendió el mea culpa que realizó la correntina, quien se hizo cargo de su poco conocimiento sobre quienes rigen el país. La otra, en tanto, defendió a capa y espada al actual jefe de estado y lo comparó con los períodos anteriores.

Furia y Coty, exparticipantes de Gran Hermano.

¿Qué dijeron Coty y Furia sobre Milei?

En determinado momento, los competidores españoles preguntaron por la situación de Argentina. Ante esto, Coty expuso: "A mí me preguntás de política y yo te dije que no sé un choto, así que con ella (Furia) podés hablar de eso". Luego de eso, indicó: "No sé un carajo boluda, el gobierno de hoy en día me gusta porque bajó la inflación. No entiendo un carajo, pero entiendo que bajó". "Sé que es re ignorante, pero no sé un choto de política", reiteró.

Fue entonces cuando su colega tomó la palabra: "Ojalá que lo voten de nuevo para que no vuelva lo otro. Lo otro generaba pobreza, pero mal". En ese mismo sentido, contó: "Yo cuando entré a Gran Hermano entré porque estaba comiendo arroz y lentejas. Tenía tres trabajos y no me alcanzaba. Nosotras no podíamos comprar dólares, no teníamos acceso a un montón de cosas".